23 тисячі за номер. У скільки обійдеться Новий рік під Києвом і чи є вільні місця

Багато українців обирають святкування Нового року за містом у міні-готелях та базах відпочинку, беруть в оренду вілли та приватні будинки. Це дасть можливість відзначити свято в атмосфері природи подалі від шуму міського життя.

Про те, скільки коштує зустріти Новий рік в готелях під Києвом та чи залишилися ще вільні місця за тиждень до свята, у коментарі РБК-Україна розповів експерт із нерухомості та туризму, засновник міжнародної девелоперської компанії ANTA Group Антон Тараненко.

У скільки обійдеться святкування Нового року під Києвом

Більшість готелів, вілл та приватних будинків на період з 30 грудня по 2 січня вже заброньовані. Але залишилося ще декілька доступних варіантів, говорить експерт.

Одна новорічна ніч у готелі Olympic Village, який розташований у селі Підгірці Київської області коштує 8 000 грн. Сніданок входить у вартість.

Гості можуть безкоштовно відвідати спа-центр із критим басейном. На території готелю працює ресторан і облаштовано місце з обладнанням для барбекю. У деяких номерах облаштовано міні-кухню.

В етнокомплексі "Українське село" відпочинок з 30 грудня по 2 січня на двох буде коштувати 6000 грн. Всі номери оформлені у традиційному українському стилі та мають всі сучасні зручності.

Гості комплексу можуть відвідати етнографічний музей чи приватний зоопарк на території готелю, а діти – весело провести час на ігровому майданчику. Також в комплексі доступне устаткування для барбекю та стіл для пінг-понгу. Комплекс розташований 26 км на захід від Києва.

Міні-готель "Бобриця Дача" розташований у селі Бобриця, за 29 км від залізничного вокзалу Києва. До послуг гостей – сад, безкоштовна власна парковка, тераса та ресторан. На території працює бар. Є прокат велосипедів.

У деяких кімнатах свій балкон, з якого можна милувалися краєвидом на долину річки Бобриця чи ліс.

Номер Стандарт/Комфорт з 30 грудня по 1 січня на двох коштує 23 180 грн. У номері зручно розміститися вдвох, але досить просторо, щоб поставити додаткове спальне місце для дитини. Люкс з видом на озеро, з терасою та каміном обійдеться у 32 170 грн.

Будинок для відпочинку у парк-готелі "Діброва" у новорічну ніч коштує 22 500 грн. Будинок 60 квадратних метри з однією спальнею, ванною кімнатою та кухнею. На кухні є плита, холодильник, посуд, чайник та кавоварка.

В усіх будинках парк-готеля є патіо з видом на озеро. На території з прямим доступом до лижних схилів працює пункт прокату лижного спорядження. Щоранку в парк-готелі подається сніданок по меню. Розташований парк-готель у селі Діброва за 48 км від Києва.

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