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Захмарні ціни. Скільки коштує відпочинок на Новий рік у Карпатах

Четвер 14 грудня 2023 08:35
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Захмарні ціни. Скільки коштує відпочинок на Новий рік у Карпатах Фото: Відпочинок у Буковелі (gettyimages.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Зимовий відпочинок у Карпатах цього року недешевий через високий попит. Люди скучили на катанням на схилах, бо минула зима була малосніжна. Найвищі ціни – традиційно на Новий рік.

РБК-Україна розповідає, скільки коштує коротка відпустка на новорічні дати на найпопулярніших гірськолижних курортах Карпат.

Ціни на проживання на Новий рік можуть бути удвічі вищі

На новорічний період у популярних локаціях вже багато житла заброньовано. Наприклад, у Буковелі за даними сайту booking.com, недоступно вже 96% місць у готелях 4* і 5* зі спа-центром, які розташовані в радіусі 1 км від центру курорту.

У готелях-садибах вже заброньовано більше половини варіантів житла, розповідав у коментарі РБК-Україна засновник туристичного порталу "На море і в гори" Олексій Войцеховський.

"Люди починають бронювати новорічний відпочинок ще з жовтня. Минулого року грудень був без снігу, а зараз уже засніжило. Тому є сподівання, що зима буде сніжною, і люди їхатимуть у Карпати за будь-які гроші, бо багато торік не змогли відпочити і скучили за лижами",– зазначив він.

За словами фахівця, починаючи із 23 грудня ціни на проживання починають зростати. Якщо людина бронює житло із 23 грудня по 5 січня, то з 23-го по 27-ме буде одна ціна, потім новорічні три дні їй порахують по найвищій ціні, а з 2 січня ціна буде, як із 23 по 28 грудня.

На Новий рік та Різдво вартість проживання у деяких закладах розміщення може зрости у два рази порівняно із іншими днями взимку.

Захмарні ціни. Скільки коштує відпочинок на Новий рік у КарпатахФото: Готель у Буковелі (booking.com)

Скільки коштує найдорожчий відпочинок у Карпатах

Ми перевірили вартість відпочинку на двох з 30 грудня по 3 січня (4 ночі) серед доступних варіантів житла на сайті booking.com.

Наприклад, у готелі Radisson Blu Resort Bukovel 5* зі спа-центром і критим басейном поруч із підйомником № 7 покращений номер зі сніданком обійдеться у 101 538 грн.

У Mountain Residence Apartments & Chalet у Буковелі апартаменти із 2 спальнями зі сніданком обійдуться у 90 485 грн.

У готелі Ribas Karpaty 4* зі спа-центром і басейном, який розташований поряд із підйомником, 4 ночі проживання у номері-стандарт коштують 80 700 грн зі сніданком.

У спа-готелі MARION 4* за 0,8 км від центру із критим басейном новорічний відпочинок у номері "Делюкс" із краєвидом на гори обійдеться у 56 896 грн.

Ціни на інших курортах відрізняються. Наприклад, у Пилипці в гранд-готелі "Пилипець" 4* поряд із трьома гірськолижними підйомниками, у якому є спа-центр, номер "Люкс" обійдеться у 28 тисяч гривень за 4 ночі. Сніданки включені.

На високогірному курорті Драгобрат у готелі "Вотавілю" чотири ночі на новорічний період можна провести за 38 520 грн у сімейному номері. Сніданок і вечеря включені.

Захмарні ціни. Скільки коштує відпочинок на Новий рік у КарпатахФото: Відпочинок у Пилипці (booking.com)

На курорті Славське також можна знайти захмарні ціни. Наприклад, вілла "Альпійка" за 150 м від гірськолижного комплексу й гірського схилу Високий Верх пропонує проживання для двох дорослих і дитини за 107 280 грн за 4 ночі у віллі "Делюкс", де є дві спальні і вітальня. Сніданок включений.

У скільки обійдеться бюджетний варіант проживання

У Буковелі номери у більш бюджетних готелях неподалік від центру коштують від 3000 грн за добу.

Наприклад, у готелі Salut 4* за 0,7 км від центру двомісний номер обійдеться у 14 000 грн без сніданків. Номер-стандарт – у 22 000 грн за 4 доби.

В готелі "Альпін" за 1 км від схилів проживання у двомісному номері обійдеться у 13 800 грн зі сніданками.

На Драгобраті у готелі "Горизонт" можна відпочити за 20 000 грн у покращеному сімейному номері зі сніданками і вечерею.

На курорті Пилипець номери у садибах коштують від 6000-7000 грн за чотири доби. Натомість проживання у готелях обійдеться від 11 тис. гривень. Наприклад, у готелі "Берлога Пилипець" покращений чотиримісний номер обійдеться у 12 000 без сніданків.

Захмарні ціни. Скільки коштує відпочинок на Новий рік у КарпатахФото: Один із готелів на Драгобраті (booking.com)

У Славському за 1,5 км від підйомника у готелі Terem відпочинок на новорічний період у стандартному номері з двома односпальними ліжками обійдеться у 6972 грн без сніданків.

Нагадаємо, ми писали, як організувати відпочинок у Буковелі дешевше. Варто шукати житло поряд із курортом.

Нагадаємо, ми писали, скільки коштує комфортно відпочити у Карпатах взимку. Бюджет відпустки залежить від обраного регіону.

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