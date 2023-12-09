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Не за всі гроші світу. Як організувати відпочинок у Буковелі дешевше

Субота 09 грудня 2023 07:45
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Не за всі гроші світу. Як організувати відпочинок у Буковелі дешевше Фото: Відпочинок у Буковелі (gettyimages.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Буковель в Івано-Франківській області – найпопулярніший гірськолижний курорт України із розвиненою інфраструктурою. Водночас і ціни на відпочинок у цій локації бувають найвищі у Карпатах.

Як можна організувати дешевшу відпустку у Буковелі взимку, РБК-Україна розповів засновник туристичного порталу "На море і в гори" Олексій Войцеховський.

У Поляниці житло може бути на 30% дешевше

Курорт Буковель – це трохи відокремлена частина населеного пункту Поляниця, розповідає Олексій Войцеховський. Але житло у Поляниці дешевше, ніж на самому курорті.

"Тому що Буковель – це більше котеджні містечка або готелі, а у Поляниці є звичайні приватні садиби, невеличкі будинки, у яких житло буде трохи дешевше. Якщо порівнювати схоже житло – котедж на території Буковелю та будинок на в'їзді до Поляниці або збоку від основних підйомників, то вартість буде відрізнятися до 30%", – каже фахівець.

Він пояснює: село Поляниця невелике – максимум 5 км з одного до іншого краю.

"Поляниця достатньо вузька – там уздовж дороги з двох боків приватні будинки, а вже потім починається ширша зона курорту із великими готелями. У цій вужчій зоні проживання буде набагато дешевше", – зазначає знавець.

При цьому найбільша відстань до підйомників буде 2-2,5 км.

Не за всі гроші світу. Як організувати відпочинок у Буковелі дешевшеФото: Курорт Буковель (unsplash.com)

Дешевше житло можна знайти на різних платформах

Якщо людина планує організувати відпочинок дешевше, то варто шукати бюджетне житло на різних платформах, зазначає Олексій Войцеховський.

"Наприклад, Booking є найбезпечнішим ресурсом для бронювання житла, але там більше розміщені заклади середнього і вище середнього цінового сегменту. Також всі власники житла, які розміщували свої пропозиції на цьому ресурсі, до війни додавали 15% до ціни, бо така була комісія сайту", – ділиться він.

Водночас слід бути готовим, що більшість власників житла на новорічний і святковий періоди беруть передоплату навіть через Booking, бо у випадку скасування бронювання власник втрачає найдорожчі дні у році.

"З початку військового стану Booking не дозволяє реєструвати нові готелі чи садиби, тому багатьох нових об'єктів там немає. У Карпатах за останні 2-2,5 роки з'явилося дуже багато нового житла. Буває, що власники старих об'єктів купують землю або на своїх ділянках добудували багато нових будівель. Бо попит великий – і на постійне проживання і на відпочинок", – пояснює ситуацію експерт.

Він підказує: шукати і бронювати житло можна ще через Airbnb, соцмережі.

"Дехто користується сайтами-каталогами – наприклад, локальні yaremcha.com, karpaty.info, інші. На сайтах більш-менш безпечно бронювати житло. Наприклад, ми не розміщуємо нові об'єкти на сайтах, поки власники не покажуть установчі документи", – зауважує Олексій Войцеховський.

Він радить з обережністю слід ставитися до бронювання через Olx, бо там можна натрапити на оголошення шахраїв.

Не за всі гроші світу. Як організувати відпочинок у Буковелі дешевшеФото: Катання у Буковелі (unsplash.com)

Варто обирати "супутники" Буковелю

Якщо людина їде на відпочинок власним транспортом й хоче відпочити дешевше, то варто не їхати у Поляницю, а обрати Яблуницю, Татарів чи Микуличин.

"Це три найближчі "супутники Буковелю", в яких житло буде дешевше до 50% у порівнянні з курортом. Там буде тихіше, не буде таких заторів. Ми у 2021 році їздили у Яблуницю, там було дуже затишно і тихо. Коли виїжджали до Буковелю, від поворота у Татарові до паркінгів вже починався потік машин", – розповідає фахівець.

"Якщо людина может собі дозволити жити біля підйомника, тоді не варто розглядати околиці. Але якщо потрібно трохи заощадити, то ці три населені пункти – дуже вдалий вибір. Там є магазини, колиби, де можна поїсти у 2-3 рази дешевше. Це вже із власного досвіду" – каже він.

Олексій Войцеховський згадує, що утрьох їли в Буковелі у декількох різних ресторанах. Замовляли прості страви: грибну юшку, деруни, вареники чи банош із бринзою.

"Такий обід менше тисячі гривень не буде. А зараз ця сума, мабуть, на двох людей. А уже в Яблуниці, Татарові, Микуличині ми їли по 180-200 грн на людину, замовляючи те саме", – ділиться він.

Не за всі гроші світу. Як організувати відпочинок у Буковелі дешевшеФото: Люди їхатимуть у Карпати, бо скучили за лижами (unsplash.com)

Чи залишилось вільне житло навколо Буковелю

Зараз місць ще багато, бо тільки закінчується міжсезоння, каже Олексій Войцеховський.

"Заселені хіба що наймодніші готелі і садиби. У телефонній розмові багато власників кажуть, що у них ще пусто і це нормально. А от на новорічний період – із 25 грудня і далі – вже багато житла заброньовано",– розповідає він.

Починаючи із 23 грудня ціни на проживання починають зростати. Якщо людина бронює житло із 23 грудня по 5 січня, то з 23-го по 27-ме буде одна ціна, потім новорічні три дні їй порахують по найвищій ціні, а з 2 січня ціна буде, як із 23 по 28 грудня, пояснює фахівець.

"Більше половини варіантів житла вже заброньовано. Люди починають бронювати новорічний відпочинок ще з жовтня. Минулого року грудень був без снігу, а зараз уже засніжило. Тому є сподівання, що зима буде сніжною, і люди їхатимуть у Карпати за будь-які гроші, бо багато торік не змогли відпочити і скучили за лижами",– зауважує він.

Нагадаємо, ми писали, скільки коштує комфортно відпочити у Карпатах взимку. Бюджет відпустки залежить від обраного регіону.

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