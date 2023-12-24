23 тысячи за номер. Во сколько обойдется Новый год под Киевом и есть ли свободные места

Многие украинцы выбирают празднование Нового года за городом в мини-гостиницах и базах отдыха, берут в аренду виллы и частные дома. Это позволит отметить праздник в атмосфере природы вдали от шума городской жизни.

О том, сколько стоит встретить Новый год в гостиницах под Киевом и остались ли еще свободные места за неделю до праздника, в комментарии РБК-Украина рассказал эксперт по недвижимости и туризму, основатель международной девелоперской компании ANTA Group Антон Тараненко.

Во сколько обойдется празднование Нового года под Киевом

Большинство гостиниц, вилл и частных домов на период с 30 декабря по 2 января уже забронированы. Но осталось еще несколько доступных вариантов, говорит эксперт.

Одна новогодняя ночь в отеле Olympic Village, расположенном в селе Подгорцы Киевской области стоит 8 000 грн. Завтрак входит в стоимость.

Гости могут бесплатно посетить спа-центр с закрытым бассейном. На территории отеля работает ресторан и обустроено место с барбекю. В некоторых номерах есть мини-кухня.

В этно-комплексе "Украинское село" отдых с 30 декабря по 2 января на двоих будет стоить 6 000 грн. Все номера оформлены в традиционном украинском стиле и имеют все удобства.

Гости комплекса могут посетить этнографический музей или частный зоопарк на территории отеля, а дети весело провести время на игровой площадке. Также в комплексе доступно барбекю и стол для пинг-понга. Комплекс расположен 26 км к западу от Киева.

Мини-гостиница "Бобрица Дача" расположена в селе Бобрица, в 29 км от железнодорожного вокзала Киева. К услугам гостей – сад, бесплатная собственная парковка, терраса и ресторан. На территории работает бар. Есть прокат велосипедов.

В некоторых комнатах свой балкон, с котороо можно любоваться видом на долину реки Бобрица или лес.

Номер Стандарт/Комфорт с 30 декабря по 1 января на двоих стоит 23 180 грн. В номере удобно разместиться вдвоем, но достаточно просторно, чтобы поставить дополнительное спальное место для ребенка. Люкс с видом на озеро с террасой и камином обойдется в 32 170 грн.

Дом для отдыха в парк-отеле "Диброва" в новогоднюю ночь стоит 22 500 грн. Дом 60 квадратных метра с одной спальней, ванной комнатой и кухней. На кухне есть плита, холодильник, посуда, чайник и кофеварка.

Во всех домах парк-гостиницы есть патио с видом на озеро. На территории с прямым доступом к лыжным склонам работает пункт проката лыжного снаряжения. Каждое утро в отеле предлагается завтрак по меню. Расположен парк-отель в селе Диброва в 48 км от Киева.

Напомним, зимний отдых в Карпатах в этом году недешевый из-за высокого спроса. Люди соскучились по катанию на склонах, потому что прошлая зима была малоснежная. Высокие цены – традиционно на Новый год. Мы писали, сколько стоит отдохнуть в отелях Карпат на Новый год.

В то же время, отдохнуть зимой в Буковеле можно и недорого. Мы писали, как сэкономить на популярном курорте даже в пик сезона.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.