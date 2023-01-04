До 2 тисяч доларів. Які країни надають найвищі виплати українським біженцям

З перших днів війни всі країни Європейського Союзу, а також США та Канада, приймають наших громадян і дають можливість шукати роботу, надають доступ до медичних послуг і освіти. Також вони надають українцям виплати.

TRAVEL РБК-Україна розповідає, які країни надають українцям високу фінансову допомогу.

Канада: 3 тисячі канадських доларів одноразово

Про прийом українських біженців і старт програми Canada-Ukraine Authorization for Emergency Travel в уряді Канади оголосили ще на початку березня 2022 року. Це програма для екстреного в'їзду українців, які зможуть перебувати в Канаді два роки й більше (залежно від ситуації в Україні), отримують доступ до медицини, освіти та ринку вакансій.

Українці, які шукають притулку у Канаді, можна розраховувати на одноразову фінансову допомогу: по 3 тисяч канадських доларів (близько 2 тисяч доларів США) на кожного дорослого і по 1,5 тисячі канадських доларів (приблизно 1 тисяча доларів США) на кожну дитину віком до 17 років.

Зверніть увагу. Такі виплати в Канаді надаються лише d одноразовому порядку. Вартість життя в країні досить висока, тому все ж треба мати із собою певний запас коштів. Деякі навіть радять не їхати в Канаду, якщо у вас немає 10 тисяч доларів у вигляді "фінансової подушки".

Про це детальніше можна почитати у статті про те, які помилки українці допускають при поїздці в Канаду – фахівець з оформлення віз Марина Казакова перерахувала основні ситуації й дала поради, як зробити таку поїздку безпроблемною.

Ірландія: до 830 євро на місяць

Щоб отримувати в Ірландії фінансові виплати, мати доступ до медицини та ринку праці, потрібно оформити PPSN – це індивідуальний номер, який складається із 7 цифр, а також кількох літер. Його видають в Департаменті соціального захисту. Отримати PPSN можна навіть в аеропорту по прибуттю, звернувшись у центр надання допомоги українцям.

Фото: Щоб отримувати виплати в Ірландії, потрібно оформити індивідуальний номер PPSN (Getty Images)

Після цього можна отримувати соціальні виплати. Максимальний розмір коштів, які платять в Ірландії, становить 208 євро на тиждень (830 євро на місяць) на одного дорослого. Наприклад, на такі суми можуть розраховувати одинокі матері, які постійно доглядають дітей і не працюють. Виплати на одну дитину в Ірландії становлять 140 євро на місяць.

Кошти надходитимуть щотижня – або на банківський рахунок, або у поштове відділення поряд з вашим місцем проживання.

Німеччина: підвищені виплати з січня

Починаючи з 1 січня 2023 року, Німеччина збільшує розмір базових виплат для українців, які мають статус тимчасового захисту в цій країні, повідомляло РБК-Україна напередодні. Виплати дорослим одиноким українцям в Німеччині збільшать на 53 євро.

Для різних категорій громадян та залежно від конкретної ситуації, виплати будуть такими:

Дорослі: 401 євро;

Діти віком 14-17 років: 420 євро;

Діти віком 6-13 років: 348 євро;

Діти менше 5 років: 318 євро.

Щоб отримати підвищені виплати в Німеччині, подавати окрему заявку нема потреби: їх нараховуватимуть автоматично тим, хто раніше отримував фіндопомогу.

Фото: У 2023 році українці в Німеччині зможуть отримати підвищені виплати (Getty Images)

Швейцарія: 1500 франків щомісяця, але з умовами

Ще з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну у Швейцарії для наших біженців почали оформлювати так званий статус S – загалом він прирівнюється до аналогічних програм у ЄС і дає права, що і в Євросоюзі (Швейцарія до ЄС не входить). Українці в цій країні мають право шукати роботу, отримують доступ до медицини тощо.

Спершу українцям у Швейцарії безпроблемно нараховували 1500 швейцарських франків (1525 доларів США) щомісячно, не враховуючи майно та доходи. Але із серпня 2022 року уряд Швейцарії заявив про більш жорсткі умови нарахування грошових виплат українцям. Відтепер при розгляді заявок від українців зі статусом S компетентні органи країни враховуватимуть їхнє фінансове становище. Кожен випадок розглядатиметься індивідуально.

"Відтепер кожна заявка розглядатиметься індивідуально з урахуванням доходів та майна особи чи родини. Якщо громадянин України знімає гроші з банківських карток фінансових закладів країни походження або купує активи, це впливає на оцінку рівня доходу та є вирішальним фактором при розгляді прохання про матеріальну допомогу", – пояснюють на сайті VisitUkraine.today.

Нагадаємо, ми писали, що чекає на українських біженців за кордоном у 2023 році.

Також повідомлялося, як змінюватись правила та виплати для біженців у різних країнах.