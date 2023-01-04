До 2 тысяч долларов. Какие страны предоставляют самые высокие выплаты украинским беженцам

С первых дней войны все страны Европейского Союза, а также США и Канада принимают наших граждан и дают возможность искать работу, предоставляют доступ к медицинским услугам и образованию. Также они предоставляют украинцам выплаты.

TRAVEL РБК-Украина рассказывает, какие страны предоставляют украинцам высокую финансовую помощь.

Канада: 3 тысячи канадских долларов одноразово

О приеме украинских беженцев и старте программы Canada-Ukraine Authorization for Emergency Travel в правительстве Канады объявили еще в начале марта 2022 года. Это программа для экстренного въезда украинцев, которые смогут находиться в Канаде два года и более (в зависимости от ситуации в Украине), получают доступ к медицине, образованию и рынку вакансий.

Украинцы, которые ищут убежища в Канаде, можно рассчитывать на одноразовую финансовую помощь: по 3 тысячи канадских долларов (около 2 тысяч долларов США) на каждого взрослого и по 1,5 тысячи канадских долларов (приблизительно 1 тысяча долларов США) на каждого ребенка в возрасте до 17 лет.

Обратите внимание. Такие выплаты в Канаде предоставляются только в одноразовом порядке. Стоимость жизни в стране достаточно высокая, поэтому все же нужно иметь с собой определенный запас средств. Некоторые даже советуют не уезжать в Канаду, если у вас нет 10 тысяч долларов в виде "финансовой подушки".

Об этом подробнее можно почитать в статье о том, какие ошибки украинцы допускают при поездке в Канаду – специалист по оформлению виз Марина Казакова перечислила основные ситуации и дала советы, как сделать такую поездку беспроблемной.

Ирландия: до 830 евро в месяц

Чтобы получать в Ирландии финансовые выплаты, иметь доступ к медицине и рынку труда, нужно оформить PPSN – это индивидуальный номер, состоящий из 7 цифр, а также нескольких букв. Его выдают в Департаменте социальной защиты. Получить PPSN можно даже в аэропорту по прибытию, обратившись в центр помощи украинцам.

Фото: Для получения выплат в Ирландии нужно оформить индивидуальный номер PPSN (Getty Images)

После этого можно получать социальные выплаты. Максимальный размер средств, которые платят в Ирландии, составляет 208 евро в неделю (830 евро в месяц) на одного взрослого. Например, на такие суммы могут рассчитывать одинокие матери, которые постоянно ухаживают за детьми и не работают. Выплаты на одного ребенка в Ирландии составляют 140 евро в месяц.

Денежные средства будут поступать еженедельно – либо на банковский счет, либо в почтовое отделение рядом с вашим местом жительства.

Германия: повышенные выплаты с января

Начиная с 1 января 2023 года, Германия увеличивает размер базовых выплат для украинцев, имеющих статус временной защиты в этой стране, сообщало РБК-Украина накануне. Выплаты взрослым одиноким украинцам в Германии увеличат на 53 евро.

Для разных категорий граждан и в зависимости от конкретной ситуации выплаты будут следующими:

Взрослые: 401 евро;

Дети 14-17 лет: 420 евро;

Дети 6-13 лет: 348 евро;

Дети до 5 лет: 318 евро.

Чтобы получить повышенные выплаты в Германии, подавать отдельную заявку нет необходимости: их будут начислять автоматически тем, кто раньше получал финпомощь.

Фото: В 2023 году украинцы в Германии смогут получить повышенные выплаты (Getty Images)

Швейцария: 1500 франков ежемесячно, но с условиями

Еще с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину в Швейцарии для наших беженцев начали оформлять так называемый статус S – в целом он приравнивается к аналогичным программам в ЕС и дает права, что и в Евросоюзе (Швейцария в ЕС не входит). Украинцы в этой стране имеют право искать работу, получают доступ в медицину и так далее.

Сначала украинцам в Швейцарии беспроблемно насчитывали 1500 швейцарских франков (1525 долларов США) ежемесячно, не учитывая имущество и доходы. Но с августа 2022 года правительство Швейцарии заявило о более жестких условиях начисления денежных выплат украинцам. Теперь при рассмотрении заявок от украинцев со статусом S компетентные органы страны будут учитывать их финансовое положение. Каждый случай будет рассматриваться индивидуально.

"Отныне каждая заявка будет рассматриваться индивидуально с учетом доходов и имущества лица или семьи. Если гражданин Украины снимает деньги с банковских карт финансовых учреждений страны происхождения или покупает активы, это влияет на оценку уровня дохода и является решающим фактором при рассмотрении просьбы о материальной помощи", – поясняют на сайте VisitUkraine.today.

Напомним, мы писали, что ждет украинских беженцев за границей в 2023 году.

Также сообщалось, как изменяться правила и выплаты для беженцев в разных странах.