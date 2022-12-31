Допомога продовжується. Як зміняться правила і виплати для біженців у різних країнах

Європейські країни, які надають українським біженцям тимчасовий захист, поступово змінюють правила допомоги. Найсуттєвіші зміни стосуються розміру виплат, умов проживання та оплати за громадський транспорт.

TRAVEL РБК-Україна розповідає, що зміниться для українців у Європі в 2023 році.

Польща – за колективне житло доведеться платити

У місцях колективного проживання в Польщі – таборах, гуртожитках, пансіонатах і базах відпочинку – проживають близько 80 тисяч українських біженців. Багато хто з них – понад півроку.

За законом, у 2023 році українці зможуть безкоштовно проживати у таких місцях тимчасового розміщення лише перші 120 днів від моменту приїзду до Польщі. Після цього за проживання треба буде сплачувати.

Із березня 2023 року громадяни України, які проживають у таких місцях в Польщі понад 120 днів, повинні будуть платити 50% коштів за проживання, але не більше 40 злотих на добу (понад 300 грн).

Із травня 2023 року треба буде покривати 75% вартості проживання – але не більш як 60 злотих на добу (500 грн).

Фото: Українські біженці в Польщі (gettyimages.com)

Від оплати звільнять вразливі категорії: інвалідів, осіб пенсійного віку, вагітних, жінок із дітьми до року, жінок із трьома дітьми та більше, осіб у складній ситуації.

Із 1 квітня українські біженці зможуть звертатися по посвідку на тимчасове проживання у Польщі, якщо вони офіційно працюють або відкрили власний бізнес.

Німеччина – розмір виплат біженцям збільшать

З 1 січня 2023 року в Німеччині підвищують розмір допомоги, яку українські біженці отримуватимуть нарівні з німцями. Допомога з безробіття Hartz IV стане частиною базового доходу громадян.

Відповідно до проекту федерального міністерства праці, збільшиться розмір виплат для одиноких дорослих чи батьків-одинаків – на 53 євро до 502 євро (зараз 449 євро).

Також планується збільшити фінансову підтримку інших категорій соціально незахищених людей:

повнолітні – 451 євро (зараз 404 євро);

діти 14-17 років – 420 євро (зараз 376 євро);

діти 6-13 років – 348 євро (зараз 311 євро);

діти віком до 5 років – 318 євро (зараз 285 євро).

Федеральне агентство зайнятості заявило, що нові стандартні ставки виплачуватимуть вчасно із січня.

Фото: Українці в центрі для біженців у Берліні (gettyimages.com)

Чехія – виплати нараховуватимуть інакше

У Чехії планують змінити суми та правила виплати гуманітарної допомоги біженцям.

Нові виплати будуть відповідати прожитковому мінімуму, розмір якого зміниться з 1 січня 2023 року.

Гуманітарна допомога для українців у 2022 році становить 5000 крон. За новими нормами, сума для дорослих має становити 4860 крон, а для дітей – 3490 крон.

Для літніх людей і людей з інвалідністю підтримка має бути в 1,5 рази вищою за мінімум. Тобто люди від 65 років і дорослі з обмеженими можливостями мають отримувати 7290 крон, а діти з інвалідністю – 5235 крон.

Словаччина – скасують безплатний проїзд у столиці

У Братиславі скасують безкоштовний проїзд для українців в громадському транспорті. Нові правила почнуть діяти з 1 січня 2023 року.

З нового року українці із тимчасовим захистом втратять право на безкоштовний проїзд в автобусах, електричках, тролейбусах столиці.

Залишається чинною можливість користуватися безкоштовним громадським транспортом у день отримання документів SLOVAK HELP або "Тимчасовий притулок" та протягом наступних 4 днів, які є стандартними по всій Словаччині для залізничного та приміського транспорту.

Фото: Українці в Латвії (gettyimages.com)

Латвія – безкоштовний проїзд у Ризі продовжили

Українські біженці у столиці Латвії зможуть безкоштовно їздити у громадському транспорті у 2023 році. Це стосується проїзду у ризьких трамваях, тролейбусах та автобусах.

Українцям дозволять користуватися таким транспортом без оплати до 30 червня 2023 року.

Нідерланди – виплати нараховуватимуть по-новому

У Нідерландах змінять виплати для українських біженців, які не працюють. Із 1 лютого зміни будуть такі:

виплату щомісячної грошової допомоги для всієї сім’ї можуть принипити, якщо дорослий член сім’ї отримує дохід від роботи або пільг, наприклад, допомогу з безробіття чи інвалідності.

грошова допомога для відшкодування витрат приймаючим родинам від українців міняється: на людину виділятимуть 93 євро на місяць. Ця сума буде однаковою за дорослих і дітей. Зараз ця допомога становить 215 євро на місяць для дорослих, 55 - для неповнолітніх. Тобто родина з матері та двох дітей зараз отримує 325 євро, щоб покрити комунальні послуги, а з 1 лютого їхня виплата складатиме 279 євро.

до грошових виплат на харчування буде застосовуватися шкала відповідно до розміру сім'ї. Що більша родина, то менша місячна харчова складова на одну людину. Конкретних сум на сайті уряду ще немає. Зараз на харчування виплачується 205 євро на людину.

Нагадаємо, ми писали, що у Польщі оцінили результати прийому українських біженців.