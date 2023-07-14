100 тисяч людей за добу. Де зараз найбільші черги на кордоні України

На кордоні Україні продовжують утворюватися черги – на пунктах пропуску очікують десятки автомобілів. У ДПСУ рекомендують враховувати можливу нестабільну роботу електронних систем контрольних служб.
На яких пунктах пропуску найбільша завантаженість вранці 14 липня, TRAVEL РБК-Україна повідомляє з посиланням на Західне регіональне управління Держприкордонслужби.
Згідно з інформацією, яку відомство публікує кожні 3 години, найбільші черги на виїзд із України о 9 ранку утворилися на пунктах пропуску до Польщі.
На пунктах пропуску із іншими країнами черг немає, крім пунктів на кордоні з Угорщиною – від 10 до 25 легкових автомобілів.
За добу 13 липня західні кордони України з ЄС та Молдовою перетнули 100 тисяч людей, з них на виїзд – 53 тисячі.
Влітку пасажиропотік на кордонах України зріс майже у півтора рази, разом із цим збільшилися черги на пунктах пропуску, пояснили РБК-Україна у ДПСУ.
"Починаючи з вечора четверга і до неділі кількість охочих перетнути кордон зростає, що збільшує навантаження на пункти пропуску, люди перебувають у чергах, очікуючи на оформлення", – розповів речник ДПСУ Андрій Демченко.
У відомстві радять перевіряти стан завантаженості пунктів пропуску на західній ділянці та обирати маршрут руху з огляду на черги. Прогнозується, що великий пасажиропотік зберігатиметься до кінця літа.
Нагадаємо, у ДПСУ називали причину масового повернення українців з-за кордону у квітні.
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