100 тысяч человек в сутки. Где сейчас самые большие очереди на границе Украины

На границе Украины продолжают образовываться очереди – на пунктах пропуска ожидают десятки автомобилей. В ГПСУ рекомендуют учитывать возможную нестабильную работу электронных систем контрольных служб.
На каких пунктах пропуска наибольшая загруженность утром 14 июля, TRAVEL РБК-Украина сообщает со ссылкой на Западное региональное управление Госпогранслужбы.
Согласно информации, которую ведомство публикует каждые 3 часа, самые большие очереди на выезд из Украины в 9 утра образовались на пунктах пропуска в Польшу.
На пунктах пропуска с другими странами очередей нет, кроме пунктов на границе с Венгрией – от 10 до 25 легковых автомобилей.
В сутки 13 июля западные границы Украины с ЕС и Молдовой пересекли 100 тысяч человек, из них на выезд – 53 тысячи.
Летом пассажиропоток на границах Украины вырос почти в полтора раза, в то же время увеличились очереди на пунктах пропуска, объяснили РБК-Украина в ГПСУ.
"Начиная с вечера четверга и до воскресенья количество желающих пересечь границу растет, что увеличивает нагрузку на пункты пропуска, люди находятся в очередях, ожидая оформления", – рассказал спикер ГПСУ Андрей Демченко.
В ведомстве советуют проверять состояние загруженности пунктов пропуска на западном участке и выбирать маршрут движения с учетом очередей. Прогнозируется, что большой пассажиропоток будет сохраняться до конца лета.
Напомним, в ГПСУ называли причину массового возвращения украинцев из-за границы в апреле.
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