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Більше, ніж взимку. У ДПСУ назвали причину масового повернення українців з-за кордону

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Вівторок 11 квітня 2023 12:37
Більше, ніж взимку. У ДПСУ назвали причину масового повернення українців з-за кордону Фото: Пункт пропуску на кордоні України (gettyimages.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Другий тиждень українці масово повертаються в Україну з-за кордону. Перевага в'їзду над виїздом сягає 10-20 тисяч людей на добу.

Яка ситуація на кордонах України у зв'язку із повернення українців додому, у коментарі РБК-Україна розповів речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко.

Поступове збільшення пасажиропотоку прикордонники України почали відмічати з 29 березня. До того пасажиропотік в середньому був до 80 тисяч осіб за добу в обох напрямках, не было чіткої переваги виїзду громадян, які перетинають кордон, або в'їзду, зазначив Андрій Демченко.

"Починаючи з 29 березня пасажиропотік почав рости до 90 тисяч, понад 110 тисяч осіб на добу, особливо в суботу-неділю. Це чітко фіксувалося і 1-2 квітня, і 8-9-го. За вчора пасажиропотік був на рівні до 90 тисяч осіб", – розповів речник ДПСУ.

За останні два тижні відзначається чітка перевага в'їзду громадян над виїздом. Основну категорію тих, хто в'їжджає, становлять громадяни України.

"Тобто ми добре розуміємо, що громадяни України на даний момент повертаються з-за кордону, щоб провести Великодні свята в Україні. При тому, що різниця на в'їзд може досягати 10-20 тисяч на добу осіб і більше. Суттєва перевага в'їзду на ці свята навіть більша, ніж ми фіксували на новорічні свята", – звернув увагу він.

Нагадаємо, ми писали, з якої країни повертаються найбільше українців.

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