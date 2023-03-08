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До 100-річчя компанії. Літаки Finnair розмалювали мумі-тролями із казок Туве Янсон

Фото: Зображення мумі-тролів на борту літака (facebook.com/Finnair)
Автор: Ольга Маджумдар

Найбільша авіакомпанія Фінляндії Finnair відзначила 100-річчя спеціальною лівреэю з казковими мумі-тролями на фюзеляжі літаків. Зображення персонажів нанесли на два авіалайнери.

Побачити мумі-тролів на літаках Finnair можна буде протягом всього 2023 року, повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на avianews.com.

Зазначається, що зображення Мумі-троля нанесли на борт двох авіалайнерів Finnair – Airbus A350 (номери OH-LWP and OH-LWO). Це головний персонаж казок відомої фінської письменниці. Він обіймається зі своєю казковою подругою Фрекен Снорк на фоні лісових квітів.

Поруч з мумі-тролями на літаку є напис – "bringing us together since 1923", що перекладається "об’єднуємо з 1923 року".

"Мумі-тролі символізують дружбу, спільноту та спільні пригоди. Отже, вони ідеально відповідають нашим цінностям", –розповів про ювілейну ліврею голова Finnair Топі Маннер.

Побачити мумі-тролів на літаках Finnair можна буде протягом всього 2023 року. Ці авіалайнери будуть виконувати рейси на далекі відстані: наприклад, у Даллас, Токіо і Бангкок.

Фото: Крісло в літаку Finnair (facebook.com/Finnair)

Зображення мумі-тролів з’явилася не завдяки фарбам, а стікерам. Інженери в ангарі в Гонконгу нанесли на борт літака спеціальні наклейки, які здатні витримувати агресивний вплив середовища.

Нанесення стікерів займає декілька годин. Попередньо надруковані наклейки вже є в наявності, коли борт прилітає для нанесення. Потім фюзеляж миють і наносять стікери. Така технологія дозволяє добитися більш реалістичного та деталізованого зображення на відміну від стандартного фарбування.

Нагадаємо, ми писали, що літак Turkish Airlines повернувся до Стамбула через фрукт на борту.

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