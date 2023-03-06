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Екстрена посадка. Літак Turkish Airlines повернувся до Стамбула через фрукт на борту

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Понеділок 06 березня 2023 15:39
Екстрена посадка. Літак Turkish Airlines повернувся до Стамбула через фрукт на борту Фото: Заборонений фрукт на борту Turkish Airlines (колаж РБК-Україна)
Автор: Ольга Маджумдар

Пасажирський літак компанії Turkish Airlines повернувся в аеропорт вильоту через запах екзотичного фрукта у вантажному відсіку. Лайнер летів зі Стамбула до Барселони.

Рішення про екстрену посадку командир судна ухвалив у повітряному просторі Болгарії, повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на trthaber.com.

Повідомляється, що у вантажному відсіку спрацювали датчики запаху. Бортпровідники звернули на це увагу та повідомили командиру повітряного судна. У цей час лайнер перебував у повітряному просторі Болгарії.

Капітан літака вирішив повернутися в аеропорт Стамбула. Після приземлення під час огляду вантажу виявили, що датчики спрацювали на запах екзотичного фрукту дуріана, який при дозріванні виділяє важкий неприємний запах.

Після інциденту пасажири вилетіли до Барселони іншим літаком. Які заходи вжили до пасажира, який віз дуріан у багажі, не повідомляється.

Екстрена посадка. Літак Turkish Airlines повернувся до Стамбула через фрукт на бортуФото: Продаж дуріана в Таїланді (unsplash.com/thaimaaopas)

Фрукт дуріан росте у Південно-Східній Азії. Він цінується за приємний смак. Але через запах сірки при дозріванні його заборонено приносити до готелів та везти в літаках. У Таїланді за вивезення дуріана карають на великі суми або можуть позбавити волі на строк до 3 років.

Нагадаємо, ми писали, що туристам пропонують унікальний круїз до 135 країн.

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