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К 100-летию компании. Самолеты Finnair разрисовали муми-троллями из сказок Туве Янсон

Фото: Изображение муми-троллей на борту самолета (facebook.com/Finnair)
Автор: Ольга Маджумдар

Крупнейшая авиакомпания Финляндии Finnair отметила 100-летие специальной ливреей со сказочными муми-троллями на фюзеляже самолетов. Изображения персонажей нанесли на два авиалайнера.

Увидеть муми-троллей на самолетах Finnair можно будет в течение всего 2023 года, сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на avianews.com.

Отмечается, что изображение Муми-тролля нанесли на борт двух авиалайнеров Finnair – Airbus A350 (номера OH-LWP and OH-LWO). Это главный персонаж сказок известной финской писательницы. Он обнимается со своей сказочной подругой Фрекен Снорк на фоне лесных цветов.

Рядом с муми-троллями на самолете есть надпись – "bringing us together since 1923", которая переводится "объединяем с 1923 года".

"Муми-тролли символизируют дружбу, сообщество и общие приключения. Следовательно, они идеально соответствуют нашим ценностям", – рассказал о юбилейной ливрее глава Finnair Топи Маннер.

Увидеть муми-троллей на самолетах Finnair можно будет в течение всего 2023 года. Эти авиалайнеры будут выполнять рейсы на дальние расстояния: например, в Даллас, Токио и Бангкок.

Фото: Кресло в самолете Finnair (facebook.com/Finnair)

Изображение муми-троллей появилось не благодаря краскам, а стикерам. Инженеры в ангаре в Гонконге нанесли на борт самолета специальные наклейки, способные выдерживать агрессивное влияние среды.

Нанесение стикеров занимает несколько часов. Предварительно напечатанные наклейки уже есть в наличии, когда борт прилетает для нанесения. Затем фюзеляж моют и наносят стикеры. Такая технология позволяет добиться более реалистичного и детализированного изображения в отличие от стандартной покраски.

Напомним, мы писали, что самолет Turkish Airlines вернулся в Стамбул через фрукт на борту.

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