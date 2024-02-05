10 тисяч рейсів. У яких країнах найчастіше бачили літаки української авіакомпанії

Українська авіакомпанія SkyUp, яка в умовах закритого неба України виконує рейси за кордоном, у 2023 році перевезла 1,5 млн пасажирів. Авіаперевізник надавав літаки з екіпажем в оренду іншим компаніям.

У яких країнах найбільше бачили авіалайнери української авіакомпанії, РБК-Україна розповідає з посиланням на lowcostavia.com.ua.

Торік українська авіакомпанія SkyUp виконала 10,5 тисяч рейсів до 53 країн. На умовах ACMI-контрактів авіаперевізник співпрацював із такими компаніями: Tunisair, FlyOne, HiSky SRL, HiSky Europe SRL, Wizz Air Malta, Wizz Air Abu Dhabi, Corendon Dutch, Tailwind Airlines та FlyEgypt.

Водночас найчастіше українські літаки та екіпажі могли бачити у таких 5 країнах:

Молдова (2000 рейсів);

Єгипет (1685 рейсів);

Туреччина (1219 рейсів);

Туніс (675 рейсів);

Румунія (556 рейсів).

Поки небо України закрите для цивільних рейсів, українські авіакомпанії створили хаб в аеропорту Кишинева. Там базуються відразу п'ять пасажирських літаків українських авіакомпаній SkyUp і "Роза Вітрів".

Нагадаємо, літак збанкрутілої авіакомпанії МАУ, яка колись була найбільшою в Україні, здійснює польоти з Кишинева. Авіалайнер зберіг колишню реєстрацію та прапор на борту.

Також повідомлялося, у яких країнах літають українські авіакомпанії під час війни. Роботу продовжують три авіаперевізники з України.

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