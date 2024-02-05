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10 тысяч рейсов. В каких странах чаще всего видели самолеты украинской авиакомпании

Фото: Самолет авиакомпании SkyUp (gettyimages.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Украинская авиакомпания SkyUp, которая в условиях закрытого неба Украины выполняет рейсы за границей, в 2023 году перевезла 1,5 млн пассажиров. Авиаперевозчик предоставлял самолеты с экипажем в аренду другим компаниям.

В каких странах больше всего видели авиалайнеры украинской авиакомпании, РБК-Украина рассказывает со ссылкой на lowcostavia.com.ua.

В прошлом году украинская авиакомпания SkyUp выполнила 10,5 тысячи рейсов в 53 страны. На условиях ACMI-контрактов авиаперевозчик сотрудничал с такими компаниями: Tunisair, FlyOne, HiSky SRL, HiSky Europe SRL, Wizz Air Malta, Wizz Air Abu Dhabi, Corendon Dutch, Tailwind Airlines и FlyEgypt.

В то же время, чаще всего украинские самолеты и экипажи могли видеть в следующих 5 странах:

  • Молдова (2000 рейсов);
  • Египет (1685 рейсов);
  • Турция (1219 рейсов);
  • Тунис (675 рейсов);
  • Румыния (556 рейсов).

Пока небо Украины закрыто для гражданских рейсов, украинские авиакомпании создали хаб в аэропорту Кишинева. Там базируются сразу пять пассажирских самолетов украинских авиакомпаний SkyUp и "Роза Ветров".

Напомним, самолет обанкротившейся авиакомпании МАУ, которая когда-то была крупнейшей в Украине, совершает полеты из Кишинева. Авиалайнер сохранил прежнюю регистрацию и флаг на борту.

Также сообщалось, в каких странах летают украинские авиакомпании во время войны. Работу продолжают три авиаперевозчика из Украины.

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