1,5 години на авто. Які аеропорти Європи знаходяться далеко від однойменних міст

Подорож літаком зазвичай передбачає додатковий час, щоб дістатися з аеропорту до найближчого міста. В деяких випадках відстань може виявитися дуже великою.

Із яких аеропортів доведеться довго їхати до однойменного міста, РБК-Україна розповідає з посиланням на сторінку у Facebook Марії Степаненко, директора туристичної компанії "Sun Dali".

Фахівець з туризму наводить перелік повітряних воріт у європейських країнах, які називає "аеропортами-пастками", що знаходяться задалеко від міст, на честь яких їх було названо. Також вона радить готелі поблизу, у яких можна забронювати номер, щоб швидше відпочити після перельоту.

Париж Beauvais. Якщо туристи прилітають до аеропорту Beauvais (Бове), то до Парижу "недалечко", буквально 85 км. "Рятівний" готель: The Originals City, City Hotel, Beauvais (ех Inter-Hotel) 3*.

Якщо туристи прилітають до аеропорту Beauvais (Бове), то до Парижу "недалечко", буквально 85 км. "Рятівний" готель: The Originals City, City Hotel, Beauvais (ех Inter-Hotel) 3*. Варшава Модлін. Від Варшави до Варшави Modlin – година потягом чи 50 хв на авто. Якщо туристи ще й автобусом приїхали до Варшави, то найкращий варіант розміщення – Hotel Holiday Park 3*.

"Він на відстані 30 хвилин до аеропорту, але це шанс на теплий душ та теплу постіль перед дорогою далі", – розповідає Марія Степаненко.

Осло Sandefjord (Саннефьорд-Торп). Відстань – приблизно 119 км від міста Осло. "Рятівний" готель: Scandic Park Sandefjord, 3*.

(Саннефьорд-Торп). Відстань – приблизно 119 км від міста Осло. "Рятівний" готель: Scandic Park Sandefjord, 3*. Тревізо. У Венеції крім аеропорту Марко Поло є ще аеропорт Тревізо. І це година у дорозі, частина якої може проходити морем. "Рятівний" готель: Best Western Premier BHR Treviso Hotel, 4*.

Фото: Аеропорт Венеція Тревізо (wikimedia.com/MarcoS31)

Мілан Бергамо . "Аеропорт з поетичною назвою Milan Bergamo Airport знаходиться за містом. Від Мілану десь година, та і від Бергамо теж треба трохи проїхати. Аеропорт малесенький, але дуже класний", – ділиться інформацією спеціаліст. "Рятівний" готель: 57 ResHotel Orio, 4*.

. "Аеропорт з поетичною назвою Milan Bergamo Airport знаходиться за містом. Від Мілану десь година, та і від Бергамо теж треба трохи проїхати. Аеропорт малесенький, але дуже класний", – ділиться інформацією спеціаліст. "Рятівний" готель: 57 ResHotel Orio, 4*. Ларнака. Більшість рейсів до Кіпру сідають у Ларнаці, бо аеропорт Пафосу менший. Якщо туристи прямують з Ларнаки до Пафосу, це майже 2 години дороги, не враховуючи зупинок. "Врятувати" може готель Best Western Plus Larco Hotel, 4*.

Більшість рейсів до Кіпру сідають у Ларнаці, бо аеропорт Пафосу менший. Якщо туристи прямують з Ларнаки до Пафосу, це майже 2 години дороги, не враховуючи зупинок. "Врятувати" може готель Best Western Plus Larco Hotel, 4*. Дюссельдорф . "Не все, що летить до Дюссельдорфу, сідає у Дюссельдорфі. Є, наприклад, аеропорт Дюссельдорф Веце за 84 км від міста. Готель поруч: Moers, Wellings Romantik Hotel Zur Linde, 4*. Доведеться трохи проїхати, щоб покласти втомлену голову на подушку, але не так далеко, як до міста", – звертає увагу Марія Степаненко.

. "Не все, що летить до Дюссельдорфу, сідає у Дюссельдорфі. Є, наприклад, аеропорт Дюссельдорф Веце за 84 км від міста. Готель поруч: Moers, Wellings Romantik Hotel Zur Linde, 4*. Доведеться трохи проїхати, щоб покласти втомлену голову на подушку, але не так далеко, як до міста", – звертає увагу Марія Степаненко. Stockholm Skavsta. "Всього півтори години дороги і ви у Стокгольмі. Але цей час ніщо порівняно з цінами на транспорт у Швеції. Можна витратити більше, ніж на сам переліт – трансфер більше 200 євро в один бік", – попереджає вона.

Фото: Трансфер до Стокгольму можн коштувати дорожче за переліт (facebook.com/StockholmSkavstaAirport)

﻿А от до Риму ведуть усі дороги. Тому навіть з відносно нового аеропорту Чампіно їхати до центру міста недалеко, зручно (є і потяги, і автобуси). Чампіно – маленький, тут не придбаєш взуття та сумки, як це можна зробити у Фьюміччіно, який більше схожий на шопінг-мол.

ведуть усі дороги. Тому навіть з відносно нового аеропорту Чампіно їхати до центру міста недалеко, зручно (є і потяги, і автобуси). Чампіно – маленький, тут не придбаєш взуття та сумки, як це можна зробити у Фьюміччіно, який більше схожий на шопінг-мол. Аеропорт Меммінгем . "Це той самий, що "біля Мюнхена". Дійсно, всього півтори години на авто – і туристи в аеропорту. З готелями дуже сутужно і аеропорт малесенький. Зважайте", – застерігає директор туристичної компанії.

. "Це той самий, що "біля Мюнхена". Дійсно, всього півтори години на авто – і туристи в аеропорту. З готелями дуже сутужно і аеропорт малесенький. Зважайте", – застерігає директор туристичної компанії. Франкфурт-Ган. Один з аеропортів Німеччини, звідки літають практично всі бюджетні авіалінії. До самого Франкфурта – півтори години. Є потяг, але його графік у нічний час залишає бажати кращого.

У коментарях до допису читачі згадали й інші аеропорти, від яких до міста довго добиратися. Наприклад, Брюсель-арлеруа, Барселона Жирона, Варшава Радом.

Нагадаємо, ми повідомляли, що затримок авіарейсів в Європі побільшало у 5 разів порівняно з минулими роками. Пропускна здатність повітряного простору Європи не встигає за попитом.

Також ми повідомляли, що пасажири у Франції та Іспанії можуть стикнутися із скасуванням авіарейсів через заплановані страйки профспілок наземних служб аеропортів.

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