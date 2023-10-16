1,5 часа на авто. Какие аэропорты Европы находятся далеко от одноименных городов

Путешествие самолетом обычно предполагает дополнительное время, чтобы добраться из аэропорта в ближайший город. В некоторых случаях расстояние может оказаться очень большим.

Из каких аэропортов придется долго ехать в одноименный город, РБК-Украина рассказывает со ссылкой на страницу в Facebook Марии Степаненко, директора туристической компании Sun Dali.

Специалист по туризму приводит перечень воздушных ворот в европейских странах, которые называет "аэропортами-ловушками", находящимися далеко от городов, в честь которых они были названы. Также она рекомендует отели поблизости, в которых можно забронировать номер, чтобы быстрее отдохнуть после перелета.

Париж Beauvais. Если туристы прилетают в аэропорт Beauvais (Бове), то до Парижа "недалеко", буквально 85 км. "Спасительная" гостиница: The Originals City, City Hotel, Beauvais (эх Inter-Hotel) 3*.

Если туристы прилетают в аэропорт Beauvais (Бове), то до Парижа "недалеко", буквально 85 км. "Спасительная" гостиница: The Originals City, City Hotel, Beauvais (эх Inter-Hotel) 3*. Варшава Модлин. От Варшавы до Варшавы Modlin – час на поезде или 50 мин на авто. Если туристы еще автобусом приехали в Варшаву, то лучший вариант размещения – Hotel Holiday Park 3*.

"Он на расстоянии 30 минут до аэропорта, но это шанс на теплый душ и теплую постель перед дорогой дальше", – рассказывает Мария Степаненко.

Осло Sandefjord (Саннефьорд-Торп). Расстояние – примерно 119 км от города Осло. "Спасительный" отель: Scandic Park Sandefjord, 3*.

(Саннефьорд-Торп). Расстояние – примерно 119 км от города Осло. "Спасительный" отель: Scandic Park Sandefjord, 3*. Тревизо. В Венеции кроме аэропорта Марко Поло есть еще аэропорт Тревизо. И это час в пути, часть которого может проходить по морю. "Спасительная" гостиница: Best Western Premier BHR Treviso Hotel, 4*.

Фото: Аэропорт Венеция Тревизо (wikimedia.com/MarcoS31)

Милан Бергамо . "Аэропорт с поэтическим названием Milan Bergamo Airport находится за городом. От Милана где-то час, да и от Бергамо тоже нужно немного проехать. Аэропорт крошечный, но очень классный", – делится информацией специалист. "Спасительная" гостиница: 57 ResHotel Orio, 4*.

. "Аэропорт с поэтическим названием Milan Bergamo Airport находится за городом. От Милана где-то час, да и от Бергамо тоже нужно немного проехать. Аэропорт крошечный, но очень классный", – делится информацией специалист. "Спасительная" гостиница: 57 ResHotel Orio, 4*. Ларнака. Большинство рейсов на Кипр садятся в Ларнаке, потому что аэропорт Пафоса меньше. Если туристы следуют из Ларнаки в Пафос, это почти 2 часа дороги, не считая остановок. "Спасти" может отель Best Western Plus Larco Hotel, 4*.

Большинство рейсов на Кипр садятся в Ларнаке, потому что аэропорт Пафоса меньше. Если туристы следуют из Ларнаки в Пафос, это почти 2 часа дороги, не считая остановок. "Спасти" может отель Best Western Plus Larco Hotel, 4*. Дюссельдорф . "Не все, что летит в Дюссельдорф, садится в Дюссельдорфе. Есть, например, аэропорт Дюссельдорф Веце в 84 км от города. Отель рядом: Moers, Welling Romantik Hotel Zur Linde, 4*. Придется немного проехать, чтобы положить усталую голову на подушку, но не так далеко, как до города", – обращает внимание Мария Степаненко.

. "Не все, что летит в Дюссельдорф, садится в Дюссельдорфе. Есть, например, аэропорт Дюссельдорф Веце в 84 км от города. Отель рядом: Moers, Welling Romantik Hotel Zur Linde, 4*. Придется немного проехать, чтобы положить усталую голову на подушку, но не так далеко, как до города", – обращает внимание Мария Степаненко. Stockholm Skavsta. "Всего полтора часа дороги и вы в Стокгольме. Но это время ничто по сравнению с ценами на транспорт в Швеции. Можно потратить больше, чем на сам перелет – трансфер больше 200 евро в одну сторону", – предупреждает она.

Фото: Трансфер в Стокгольм можно стоить дороже перелета (facebook.com/StockholmSkavstaAirport)

﻿А вот в Рим ведут все дороги. Поэтому даже из относительно нового аэропорта Чампино ехать в центр города недалеко, удобно (есть и поезда, и автобусы). Чампино – маленький, здесь не приобретешь обувь и сумки, как это можно сделать в Фьюмиччино, который больше похож на шоппинг-мол.

ведут все дороги. Поэтому даже из относительно нового аэропорта Чампино ехать в центр города недалеко, удобно (есть и поезда, и автобусы). Чампино – маленький, здесь не приобретешь обувь и сумки, как это можно сделать в Фьюмиччино, который больше похож на шоппинг-мол. Аэропорт Меммингем . "Это тот, который "возле Мюнхена". Действительно, всего полтора часа на авто – и туристы в аэропорту. С отелями очень напряженно и аэропорт крошечный. Имейте ввиду", – предостерегает директор туристической компании.

. "Это тот, который "возле Мюнхена". Действительно, всего полтора часа на авто – и туристы в аэропорту. С отелями очень напряженно и аэропорт крошечный. Имейте ввиду", – предостерегает директор туристической компании. Франкфурт-Ханн. Один из аэропортов Германии, откуда летают практически все бюджетные авиалинии. До самого Франкфурта – полтора часа. Есть поезд, но его график в ночное время оставляет желать лучшего.

В комментариях к публикации читатели вспомнили и другие аэропорты, от которых до города долго добираться. К примеру, Брюссель-Шарлеруа, Барселона Жирона, Варшава Радом.

Напомним, мы сообщали, что задержек авиарейсов в Европе стало больше в 5 раз по сравнению с прошлыми годами. Пропускная способность воздушного пространства Европы не успевает за спросом.

Также мы сообщали, что пассажиры во Франции и Испании могут столкнуться с отменой авиарейсов из-за запланированных стачек профсоюзов наземных служб аэропортов.

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