Языковой закон могут отменить: названа причина

Фото: Языковой закон (РБК-Украина)

Языковой закон могут отменить. Юрист Станислав Куценко рассказал, при каких условиях это может произойти

Языковой закон приняла Верховная Рада в четверг 25 апреля. Это событие восприняли с восторгом много украинцев. Однако есть и те, кто категорически не согласен с законом. Ряд депутатов уже высказались категорически против его принятия.

"Мы этот закон обязательно отменим после выборов в парламент", - заявил нардеп от "Оппозиционного блока" Евгений Мураев.

Есть ли риск отката назад и риск того, что закон могут действительно отменить? На этот вопрос ответил в утреннем эфире телеканала "Наш" глава Столичной юстиции Станислав Куценко.

Он ответил на вопросы ведущей и ее реплику о том, что был так называемый закон "Кивалова-Колесниченко", который приняли с нарушениями, что в итоге стало основанием для его отмены.

По ее словам, уже зарегистрирован проект постановления о дальнейшей отмене "языкового закона", который был принят 25 апреля, и следующим шагом будет представление в Конституционный суд.

"Чтобы закон заработал, нам нужно как минимум два этапа. Это подписание главой ВР, подписание президентом Украины. Говорить о том, что он вступил в действие, абсолютно рано. Тот же закон "Кивалова-Колесниченко" долгое время функционировал, его отменили лишь со временем. Так же и с этим законом – могут быть совершенно разные сценарии", - пояснил Станислав Куценко.

Фото: Языковой закон приняли 25 апреля 2019 года (РБК-Украина)

По его словам, если будет политическая воля, то он будет подписан и заработает, и Конституционный суд может еще долго рассматривать вопрос о неконституционности этого закона.

"Поэтому сейчас что-либо предполагать довольно трудно. Давайте дождемся того, чтобы закон был подписан и опубликован. Я бы еще подискутировал по поводу того, насколько жесткий или мягкий будет этот закон. Напомню, что уголовная ответственность за невыполнение этого закона была отменена", - добавил он.

Телеведущая в свою очередь напомнила, что не все видели текст законопроекта. Так, по словам журналистов телеканала, в день голосования 25 апреля далеко не все депутаты успели ознакомиться с деталями "языкового закона", за который голосовали.

"Да, есть информация, что некоторые фракции получили документ чуть ли не за двадцать минут до голосования. Однако, напомню, что текст основного закона был доступен давно, с ним можно было ознакомиться. И все прекрасно знают о более двух тысячах правок. Почти все правки были проработаны, и время для ознакомления с законом было", - пояснил Станислав Куценко.

Он напомнил, что на сферу частного общения закон не распространяется.

"Он касается публичной сферы, медицинской, сферы образования. Он не касается частного общения. Поэтому не надо переживать за то, что кто-то будет ходить и контролировать, на каком языке вы говорите", - подчеркнул глава столичной юстиции.

Напомним, ранее мы писали о том, как люди праздновали принятия языкового закона.

Также под Верховной Радой проходила акция украинцев в поддержку языкового закона.