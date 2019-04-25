ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В "Оппоблоке" инициировали отмену "языкового закона"

Новости » Политика    25.04.2019 - 17:01
В "Оппоблоке" инициировали отмену "языкового закона"
Фото: Александр Вилкул (РБК-Украина)

Вилкул и Новинский зарегистрировали соответствующий проект постановления

Глава парламентской фракции "Оппозиционный блок" Вадим Новинский и его заместитель Александр Вилкул зарегистрировали в Верховной раде проект постановления, которым предлагают отменить решение парламента о принятии в целом законопроекта (№5670-д) о функционировании украинского языка как государственного. Об этом Вилкул сообщил на своем Facebook.

"Подал в Раду проект постановления, который блокирует подписание языкового закона! Таким образом, ни спикер парламента А.Парубий, ни президент П.Порошенко не могут подписать этот закон. Соответственно, этот закон не может вступить в силу", - написал Вилкул.

Он отметил, что проект постановления подан сразу после голосования языкового закона в сессионном зале. "Вопрос – пойдет ли Парубий на нарушение законодательства, подписав этот закон, без рассмотрения нашего проекта постановления", - добавил Вилкул.

Кроме того, согласно информации на сайте Верховной рады, в четверг спустя чуть более часа после принятия закона об украинском языке народные депутаты Юрий Бойко и Юлий Иоффе (оба - внефракционные), а также Василий Нимченко, Нестор Шуфрич, Юрий Мирошниченко, Михаил Папиев (все из фракции "Оппозиционный блок") также зарегистрировали проект постановления (№5670-д-1) об отмене решения Верховной рады Украины по языковому закону.

Регистрация такой инициативы блокирует возможность спикеру парламента подписать принятый закон. Он сможет это сделать после того, как Верховная рада рассмотрит постановление об отмене и в случае, если отклонит его.

Порошенко рассказал, когда подпишет "языковой закон" Зеленский проанализирует "языковой закон" после инаугурации
Выборы 2019 Результаты выборов президента Украины Выборы 2019: как прошел второй тур голосования
Новости Украины языкАлександр ВилкулВадим Новинский
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь