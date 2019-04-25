В "Оппоблоке" инициировали отмену "языкового закона"

Фото: Александр Вилкул (РБК-Украина)

Вилкул и Новинский зарегистрировали соответствующий проект постановления

Глава парламентской фракции "Оппозиционный блок" Вадим Новинский и его заместитель Александр Вилкул зарегистрировали в Верховной раде проект постановления, которым предлагают отменить решение парламента о принятии в целом законопроекта (№5670-д) о функционировании украинского языка как государственного. Об этом Вилкул сообщил на своем Facebook.

"Подал в Раду проект постановления, который блокирует подписание языкового закона! Таким образом, ни спикер парламента А.Парубий, ни президент П.Порошенко не могут подписать этот закон. Соответственно, этот закон не может вступить в силу", - написал Вилкул.

Он отметил, что проект постановления подан сразу после голосования языкового закона в сессионном зале. "Вопрос – пойдет ли Парубий на нарушение законодательства, подписав этот закон, без рассмотрения нашего проекта постановления", - добавил Вилкул.

Кроме того, согласно информации на сайте Верховной рады, в четверг спустя чуть более часа после принятия закона об украинском языке народные депутаты Юрий Бойко и Юлий Иоффе (оба - внефракционные), а также Василий Нимченко, Нестор Шуфрич, Юрий Мирошниченко, Михаил Папиев (все из фракции "Оппозиционный блок") также зарегистрировали проект постановления (№5670-д-1) об отмене решения Верховной рады Украины по языковому закону.

Регистрация такой инициативы блокирует возможность спикеру парламента подписать принятый закон. Он сможет это сделать после того, как Верховная рада рассмотрит постановление об отмене и в случае, если отклонит его.