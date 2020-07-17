Языковой скандал в Херсоне получил неожиданное продолжение (видео)

В Херсоне вспыхнул языковой скандал в аэропорту (коллаж РБК-Украина)

После языкового инцидента в аэропорту "Херсон" обе стороны написали заявления в полицию

В Херсоне вспыхнул языковой скандал из-за отказа сотрудницы международного аэропорта обслуживать клиента на украинском, даже после замечание. Пассажир Алексей Любецкий рассказал об инциденте в сети, и на ситуацию уже отреагировали главы ОГА и Госпродпотребслужба области.

Также житель Ужгорода написал в полицию заявление о языковой дискриминации со стороны работников аэропорта. Однако и заместитель директора аэропорта "Херсон" Алексей Груненко также обратился к правоохранителям. Об этом передает "Суспільне Херсон".

Как объяснил Любецкий, 9 июля он садился на рейс Херсон - Львов, и на стойке регистрации сотрудница аэропорта в общении с ним не хотела переходить с русского на украинский язык.

"Это был молчаливый отказ с закатыванием глаз, и затем была сказана такая фраза: "Это Херсон". Я молча получил свой посадочный талон, но после этого ко мне вплотную, не соблюдая дистанции, приблизился работник аэропорта, на бейдже была фамилия. И он начал мне читать мораль, если можно так сказать, - о Конституции Украины, относительно защиты прав национальных меньшинств, что работники на стойке регистрации имели право так себя вести", - рассказал мужчина.

По словам агента с регистрации пассажиров и груза херсонского аэропорта Ирины Кушнир, она просто не успела перейти на украинский язык, так как перед этим обслуживала русскоязычного пассажира.

"Мы спросили у пассажира его паспорт, поздоровались с ним сначала, спросили у него багаж и ручная кладь. Он проигнорировал. Поскольку мы разговариваем с пассажирами на нескольких языках, мы не сориентировались сразу. Он сказал, что услышал староболгарский язык, а потом сказал, что не ругаюсь же на вас на польском языке", - говорит сотрудница воздушной гавани.

Замдиректора аэропорта Груненко заверил, что "во время оформления пассажиров все (сотрудники) переходят на язык, приятный и удобный пассажиру", но почему это не произошло на практике в данном случае - не уточнил.

"Работников аэропорта обвинили в языковой дискриминации. Дискриминация - это запрет. Я не слышал, чтобы в аэропорту запрещали общаться на родном языке. Заявление написано. Это была обида. Никто никому не позволяет говорить, что вы - не гражданин этого государства", - объяснил он свое заявление в полицию на Любецкого.

Местные правоохранители также прокомментировали ситуацию.

"9 июля произошел инцидент на территории аэропорта между гражданином и работниками аэропорта. Было написано заявление работникам полиции от гражданина, что с ним бестактно общались работники аэропорта на русском языке. Указанное заявление было принято полицией. Взято в журнал единого учета и проводится проверка. Кроме того, от работников аэропорта также поступило обращение на указанного гражданина. Что он бестактно грубо общался с работниками аэропорта", - рассказала пресс-секретарь Нацполиции в Херсонской области Татьяна Пшонь.

14 июля глава Херсонской ОГА Юрий Гусев поручил провести служебное расследование в международном аэропорту "Херсон" по факту инцидента.

Заместитель начальника управления защиты потребителей Главного управления ГППС в Херсонской области Александр Мандра заявил, что в данном случае были нарушены права Алексея Любецкого как потребителя, но в Госпродпотребслужбу он не обращался.

Также он добавил, что ГППС в частной форме сообщила пассажиру, что если он подаст соответствующую жалобу на нарушение его прав как потребителя, главное управление Госпродпотребслужбы в соответствии с нормами законодательства проверит данный факт. Если он подтвердится, то будут применены административные взыскания.

Видео: В аэропорту "Херсон" после языкового скандала обе стороны обратились в полицию с заявлениями

Ранее мы писали о том, что 8 июля в Украине назначен новый языковой омбудсмен и рассказывали, как и за что он сможет штрафовать.

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