Языковой омбудсмен устроил тайный "рейд" по магазинам Киева: красноречивое видео

Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь устроил проверку, как в магазинах придерживаются перехода сферы обслуживания на украинский язык после вступления 16 января в силу нормы закона об обеспечении функционирования украинского языка как государственного.

Языковой омбудсмен совершил неофициальный "рейд" по торговым точкам в центре Киева, говорится в сюжете "Украинской правды".

Для "прикрытия" чиновник и сопровождающая его журналистка согласовали "легенду", якобы они супружеская пара, которая отправилась на шоппинг.

В случае, если украиноязычного "мужа" и русскоязычную "жену" отказывались по его просьбе обслуживать на госязыке, Креминь вместо штрафов предлагал продавцам в подарок книжки - самоучитель по украинскому для начинающих и правописание.

Отметим, что омбудсмен во время такой "ревизии" столкнулся с определенными трудностями: хотя некоторые продавцы пытались перейти на украинский и с готовностью обещали его лучше выучить, в других заведениях с ним продолжали говорить на русском языке, или начинали спорить и критиковать норму языкового закона.

"Был такой персонаж у Николая Кулиша в его драме "Мина Мазайло" - тетя Мотя из Харькова: "Лучше быть изнасилованной, чем украинизированной"... Уже нас обсуждают в этом магазине очков: "Ходят тут на мове"... И это Киев центр Украины! - де можно услышать такие выражения..." - возмущался Креминь после одной из бесед с продавщицей, которая наотрез отказывалась перейти на государственный язык по просьбе покупателя - омбудсмена.

Так, в магазине одежды украинского бренда в ТРЦ Креминь просил продавщицу разговаривать с ним на государственном языке, однако 64-летняя женщина не пожелала этого делать, продолжала говорить на русском и заявила, что украинский прекрасно понимает, но говорить не умеет и учиться не желает, хотя прожила в Украине почти 40 лет.

Между ними состоялся такой диалог:

"Не, ну зачем я буду коверкать то, что я не смогу сделать. Если я вам скажу - говорите сейчас на французском? Вы ведь не скажете ...

- Я же не во Франции - я в Украине.

- Я не хочу разговаривать о том, что мне не нравится.

- Но есть закон, и он - на моей стороне.

- Где написано, что я должна? Я, во-первых, русская, если уж на то пошло. Я родилась в Кемерово, я выросла в России, просто здесь живу...

- С 16 января сфера обслуживания ...

- Хорошо-хорошо, значит будем учить. Но я считаю, что это перегиб. Я считаю, что это насилие по отношении ко мне. Почему я должна разговаривать? Почему вы говорите: "Я хочу, чтоб вы разговаривали"? Я же тоже какие-то права имею.

- Правильно. Я пришел к вам за товаром, говорю - можете мне рассказать ...

- Я же говорю, что мне тяжело. Я сразу извинилась, что я не могу на украинском разговаривать".

Видео: Тарас Креминь устроил "рейд" по магазинам в центре Киева для проверки перехода сферы обслуживания на украинский язык

Ранее мы писали о том, что спустя неделю после перехода сферы обслуживания на украинский язык омбудсмен Тарас Креминь рассказал о жалобах от украинцев и сделал разъяснение.

Также мы писали, на сколько могут оштрафовать за отказ обслуживать на украинском языке, а также на какие сферы деятельности распространяется данный закон.