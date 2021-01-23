Языковой закон: омбудсмен рассказал о жалобах от украинцев и сделал разъяснение

Языковой омбудсмен рассказал, как работает закон об обслуживании украинском языке (фото: РБК-Украина)

После вступления неделю назад в силу нормы закона об обеспечении функционирования украинского языка как государственного, которая обязывает бизнес обслуживать клиентов на украинском, в Секретариат Уполномоченного по защите государственного языка поступило 195 жалоб от граждан о нарушениях.

Об этом рассказал языковой омбудсмен Тарас Креминь в своем Facebook.

Он также отметил, что большинство таких обращений поступило от жителей столицы и области - 74 жалобы, а меньше всего - с Юга и Востока Украины. Львовяне прислали 17 обращений, одесситы и харьковчане - по 12.

На что именно жаловались украинцы

Большинство из обращений касались отсутствия украинской версии сайтов интернет-изданий и сайтов онлайн-магазинов - 117 случаев;

о нарушении своих прав в сфере обслуживания заявили 34 гражданина;

относительно размещения наружной рекламы на негосударственном языке - 25;

нарушение языкового законодательства в области образования - 4;

использования должностными лицами органов госвласти и органов местного самоуправления государственного языка при исполнении своих обязанностей - 3.

Также на телефонную линию Секретариата по предоставлению дополнительной информации и консультаций обратилось около 50 человек.

Креминь рассказал, что люди просят разъяснить, обязаны ли представители сферы обслуживания предоставлять информацию о товарах и услугах на украинском языке по просьбе потребителя.

"Поэтому, обращаем внимание, что согласно закону, по просьбе клиента, его персональное обслуживание может осуществляться на другом языке, кроме государственного, только в случае, если это приемлемо для обеих сторон. Таким образом, никто не может обязать фармацевта или продавщицу обслуживать клиентов на негосударственном языке", - рассказал омбудсмен.

Также Креминь высказал мнение, что такое небольшое количество обращений и жалоб на нарушения в сфере обслуживания можно объяснить эффективными информ-кампаниями, а также масштабной разъяснительной работой с органами власти, представителями бизнеса, сетевых предприятий торговли, медучреждений, учреждений образования и социальной сферы.

Ранее уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь объяснил, сможет ли клиент общаться на русском после перехода сферы обслуживания на украинский язык.

Также мы писали, на сколько могут оштрафовать за отказ обслуживать на украинском языке, а также на какие сферы деятельности распространяется данный закон.