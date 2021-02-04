Языковой омбудсмен рассказал о наказаниях для депутатов за отказ говорить на украинском

В языковом законе указано, что чиновники и депутаты должны говорить на государственном языке не только на заседаниях, но и на мероприятиях, встречах и в рабочем общении. Однако на практике некоторые представители органов власти и местного самоуправления не придерживаются этих требований.

Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь рассказал, что за нарушение политиков могут лишать права выступления и забирать у них слово. Об этом передает Радио "Свобода".

Имеет право применять такие санкции к депутатам, которые игнорируют или саботируют языковой закон, ответственные за его соблюдение на заседаниях сессии. То есть председательствующий на заседаниях профильных комиссий, а если речь идет о пленарном заседании местного совета - то это сельский, поселковый или городской голова, или председатель облсовета.

"Он имеет право предупредить выступающего, если он из числа депутатов, и напомнить положения, и в том числе предупредить его о том, что он может забрать у него слово", - пояснил Креминь.

Языковой омбудсмен добавил, что сегодня "все в руках местных властей, которые имеют все необходимые для того полномочия".

Также он отметил, что сейчас в случае фиксации нарушения от Офиса Уполномоченного направляют мэрам обращения, чтобы до ведома депутатов донесли соответствующие статьи языкового закона. Штрафы же начнут применять через полтора года - с июля 2022-го.

Креминь убежден, что нежелание отдельных представителей власти общаться на работе на украинском языке под всевозможными предлогами ("плохо владею", "проще на русском" и так далее) - просто политический популизм. Он обратил внимание, что каждый из кандидатов в депутаты местного совета, идя на выборы и заполняя документы в избирательные комиссии, осуществляли это на государственном языке.

"И кроме этого, вступая в полномочия депутата местного совета они приносили присягу, в тексте которой обязательно были слова: "Обязуюсь соблюдать Конституцию Украины, законы Украины", - и далее по тексту", - заявил Креминь.

Ранее сообщалось, что языковой омбудсмен устроил тайный "рейд" по магазинам Киева, и в интернете появилось красноречивое видео такой "ревизии".

Напомним, недавно Тарас Креминь рассказал, кого обяжут сдать экзамен по украинскому в этом году.