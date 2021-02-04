Мовний омбудсмен розповів про покарання для депутатів за відмову говорити українською

У мовному законі зазначено, що чиновники і депутати повинні розмовляти державною мовою не тільки на засіданнях, але і на заходах, зустрічах і в робочому спілкуванні. Однак на практиці деякі представники органів влади та місцевого самоврядування не дотримуються цих вимог.

Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь розповів, що за порушення політиків можуть позбавляти права виступу і забирати в них слово. Про це передає Радіо "Свобода".

Має право застосовувати такі санкції щодо депутатів, які ігнорують або саботують мовний закон, відповідальні за його дотримання на засіданнях сесії. Тобто головуючий на засіданнях профільних комісій, а якщо мова йде про пленарне засідання місцевої ради - то це сільський, селищний, міський голова або голова облради.

"Він має право попередити виступаючого, якщо він з числа депутатів, і нагадати норму закону і в тому числі попередити його про те, що він може забрати в нього слово", - пояснив Кремінь.

Мовний омбудсмен додав, що сьогодні "все в руках органів місцевої влади, які мають всі необхідні для того повноваження".

Також він зазначив, що нині в разі фіксації порушення від Офісу Уповноваженого направляють до мерів звернення, щоб до відома депутатів донесли відповідні статті мовного закону. Штрафи ж почнуть застосовувати через півтора року - від липня 2022-го.

Кремінь переконаний, що небажання окремих представників влади спілкуватися на роботі українською мовою під всілякими приводами ("погано володію", "простіше російською" тощо) - просто політичний популізм. Він звернув увагу, що кожен із кандидатів в депутати місцевої ради, йдучи на вибори та заповнюючи документи у виборчі комісії, здійснювали це державною мовою.

"І крім цього, вступаючи у повноваження депутата місцевої ради вони складали присягу, у тексті якої обов’язково були слова: "Зобов'язуюся дотримуватися Конституції України, законів України", - і далі по тексту", - заявив Кремінь.

Раніше повідомлялося, що мовний омбудсмен влаштував таємний "рейд" по магазинах Києва, і в інтернеті з'явилося красномовне відео такої "ревізії".

Нагадаємо, нещодавно Тарас Кремінь розповів, кого зобов'яжуть скласти іспит з української в цьому році.