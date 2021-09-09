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В Днепре на День города представят уникальное свето-лазерное шоу

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Днепр, Четверг 09 сентября 2021 18:28
В Днепре на День города представят уникальное свето-лазерное шоу Фото: в Днепре на День города представят уникальное свето-лазерное шоу (nashemisto.dp.ua)
Автор: Наталия Гурковская

В Днепре на День города, который будут отмечать 11-12 сентября, покажут уникальное свето-лазерное шоу. Инсталляция Dnipro Light Flowers синхронно зажжет пять заводских труб, расположенных на территории индустриального парка Industrial Park "Innovation Forpost".

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на издание "Наше місто".

Как отмечается, это будет географически самая большая в мире постиндустриальная световая инсталляция, которая работает как единая система.

С помощью лазеров трубы, которые дымили ранее, получают новый образ цветущих цветов - символа жизни и развития. Световой "фейерверк" станет экологическим атрибутом городских и всемирных праздников.

В Днепре на День города представят уникальное свето-лазерное шоу

Как пишет издание, в прошлом году свето-лазерное шоу стало изюминкой празднования Дня города. Многие днепряне до сих пор с восторгом вспоминают перфоманс, в котором гармонично соединились фейерверки, игра света и музыка.

Шоу огня, света и лазеров состоится 11 сентября в 22:15 на Фестивальном причале.

В повседневном режиме подсветка будет более сдержанной, а в определенное время каждый вечер будет происходить 5-минутное лазерно-световое шоу с музыкальным сопровождением.

Как сообщалось, в Днепре состоялась презентация информационной платформы "Бизнес-пространство Днепра". Оно было создано по инициативе городского головы Бориса Филатова.

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