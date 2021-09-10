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Звуки Дніпра перетворили на форму: Альона Тимошенко ініціювала відкриття незвичної арт-інсталяції

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Дніпро, П'ятниця 10 вересня 2021 16:39
Звуки Дніпра перетворили на форму: Альона Тимошенко ініціювала відкриття незвичної арт-інсталяції Фото: до Дня міста Дніпра відкриють незвичну арт-інсталяцію (прес-служба)
Автор: Наталія Гурковська

У Дніпрі відкрилася арт-інсталяція, яка об'єднує звуки, що асоціюються з містом, і скульптуру. Втілення звукових асоціацій у візуальному виконанні, за словами однієї з ініціаторів проєкту, продюсерки GOODMEDIA Альона Тимошенко, - це частина масштабного проєкту, який буде реалізований у багатьох містах України.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на сайт Дніпропетровської ОДА.

Скульптура у Дніпрі об'єднує великий набір звуків, починаючи від плескоту хвиль Дніпра, закінчуючи звуком працюючого холодильника "Дніпро". З кожним з цих звуків у дніпрян пов'язані свої спогади й асоціації. Звукова доріжка, яка об'єднує весь асоціативний ряд, служить безпосереднім наповненням арт-інсталяції.

"Живемо у новий час, коли розбудовується країна, розвивається інфраструктура. Ми змінюємося зсередини. Шукаємо нові форми самовираження. Наш проєкт "Звуки Міста" - саме про це. Вперше звук перетворився на форму", - поділилася Олена Тимошенко.

Серед інших звуків Дніпра городяни побажали також почути плескіт фонтанів, гул ракетного двигуна, стукіт вагонів, хлопок відкриття парашута і роботу двигуна моторного човна, що перетинає Дніпро, тріскотіння багаття, оплески, гучний сміх і багато іншого.

"Скульптура виглядає модерново. Рухаємося в майбутнє. Відкриті до інновацій. Таким шляхом ідуть найрозвинутіші міста", - поділився враженнями мер Дніпра Борис Філатов.

Звуки Дніпра перетворили на форму: Альона Тимошенко ініціювала відкриття незвичної арт-інсталяції

Записані аудіодоріжки були оброблені в програмі звукового дизайну, а потім виготовлені у вигляді скульптури.

За словами Альони Тимошенко, в роботі над проєктом було задіяно 117 осіб, серед яких скульптори, художники і саунд-продюсери.

Перша скульптура проєкту, присвячена Криму, була відкрита президентом України Володимиром Зеленським на саміті "Кримська платформа".

Свої "Звуки міста" незабаром побачать і почують також у Києві, Львові, Одесі, Харкові та Маріуполі, обіцяють організатори проєкту.

Як повідомлялось, у Дніпрі на День міста, який відзначатимуть 11-12 вересня, покажуть унікальне світло-лазерне шоу. Інсталяція Dnipro Light Flowers синхронно запалить п'ять заводських труб, розташованих на території індустріального парку Industrial Park "Innovation Forpost".

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