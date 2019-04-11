Звонят и угрожают: друг Зеленского объяснил, почему сбежал с пресс-конференции

Друг Зеленского Денис Манжосов объяснил отсутствие на пресс-конференции (фото: twitter.com kievsmi)

Денис Манжосов получил сообщение с угрозами

Друг детства Владимира Зеленского Денис Манжосов проигнорировал пресс-коференцию, которую инициировали "Українські Новини". Экс-квартальца ждали в течение часа, позже он объяснил, почему отказался от появления перед журналистами.

Манжосов отправил организаторам сообщение, что ему якобы угрожают. Он приехал на пресс-конференцию, увидел своих друзей и изменил свое решение.

"Мне все утро звонят, пишут, угрожают. Я приехал, увидел своих бывших друзей и изменил свое решение. Приношу свои извинения всем собравшимся. В течение 2 часов я запишу и выложу свое обращение. Я считаю, так будет правильно. Манжосов, - сказано в тексте смс.

Друг Зеленского Денис Манжосов объяснил отсутствие на пресс-конференции (фото: ukranews.com)

Денис Манжосов должен был появиться в пресс-центре "Українських новин" сегодня, 11 апреля, и дать большую пресс-конференцию. Отметим, что бывший "кварталец" рассорился с Владимиром Зеленским еще шесть лет назад и от артиста ожидали, что он расскажет о причинах размолвки.

Манжосова видели сотрудники пресс-центра - он приехал за час до начала выступления. По словам директора агентства Дениса Иванеско, Манжосов приехал, однако в какой-то момент вышел во двор покурить, сел в машину и больше не вернулся.

Друг Зеленского Денис Манжосов объяснил отсутствие на пресс-конференции (фото: РБК-Украина)

Денис дружил с Владимиром Зеленским с самого детства, они были одноклассниками и сидели за одной партой. А в 1997 году вместе с Зеленским и Пикаловым они создали команду КВН "95-квартал".

Позже появилась информация о минировании пресс-центра, где должна была пройти пресс-конференция бывшего "кварталовца" Дениса Манжосова.

К слову, видео, на котором Владимира Зеленского сбивает фура, может быть актом диверсии со стороны некоторых сотрудников ресурса, связанного с Петром Порошенко.