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Телефонують і погрожують: друг Зеленського пояснив, чому втік з прес-конференції

STYLERЖиття    11.04.2019 - 18:20
Телефонують і погрожують: друг Зеленського пояснив, чому втік з прес-конференції
Друг Зеленського Денис Манжосов пояснив відсутність на прес-конференції (фото: twitter.com kievsmi)

Денис Манжосов отримав повідомлення з погрозами

Друг дитинства Володимира Зеленського Денис Манжосов проігнорував прес-конференцію, яку ініціювали "Українські Новини". Екс-квартальця чекали протягом години, пізніше він пояснив, чому відмовився від появи перед журналістами.

Манжосов відправив організаторам повідомлення, що йому нібито загрожують. Він приїхав на прес-конференцію, побачив своїх друзів і змінив своє рішення.

"Мені весь ранок дзвонять, пишуть, погрожують. Я приїхав, побачив своїх колишніх друзів і змінив своє рішення. Приношу свої вибачення всім присутнім. Протягом 2 годин я запишу і викладу своє звернення. Я вважаю, так буде правильно. Манжосов, - сказано в тексті смс.

Телефонують і погрожують: друг Зеленського пояснив, чому втік з прес-конференції

Друг Зеленського Денис Манжосов пояснив відсутність на прес-конференції (фото: ukranews.com)

Денис Манжосов повинен був з'явитися в прес-центрі "Українських новин" сьогодні, 11 квітня, і дати велику прес-конференцію. Зазначимо, що колишній "кварталець" посварився з Володимиром Зеленським ще шість років тому і від артиста очікували, що він розповість про причини сварки.

Манжосова бачили співробітники прес-центру - він приїхав за годину до початку виступу. За словами директора агентства Дениса Іванеско, Манжосов приїхав, однак в якийсь момент вийшов на двір покурити, сів у машину і більше не повернувся.

 

Друг Зеленського Денис Манжосов пояснив відсутність на прес-конференції (фото: РБК-Україна)

Денис товаришував з Володимиром Зеленським з самого дитинства, вони були однокласниками і сиділи за однією партою. А в 1997 році разом із Зеленським і Пікаловим вони створили команду КВН "95-квартал".

Пізніше з'явилася інформація про мінування прес-центру, де повинна була пройти прес-конференція колишнього "кварталівця" Дениса Манжосова.

До речі, відео, на якому Володимира Зеленського збиває фура, може бути актом диверсії з боку деяких співробітників ресурсу, пов'язаного з Петром Порошенком.

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