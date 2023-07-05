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"Звільнили від усього". Як зараз виглядає Кирилівка, яка вже друге літо в окупації

Як зараз виглядає Кирилівка (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

Курорт Кирилівка до повномасштабного вторгнення росіян був найулюбленішим місцем відпочинку українців. Ласкаве море та сонце приваблювали сюди багатьох, та й їхати далеко не треба було. Нині ж місце під Мелітополем переживає не найкращі часи, вже два літні сезони воно окуповане росіянами.

Як зараз виглядає Кирилівка показав на Facebook військовий Анатолій Штірліц.

"Кирилівка. Курорт, на якому в цей час були десятки тисяч відпочиваючих", - підписав він відео.

У ролику ви можете побачити абсолютно безлюдний курорт та Азовське море без жодної душі на пляжі. Спостереження пустельного курорту викликає біль та смуток. Але ми віримо, що окупація - це не назавжди.

У коментарях українці написали, що все, куди приходить "русскій мір", втрачає сенс.

  • Все закрите і безлюдне, а зазвичай сезон був би у самому розпалі....Як хочеться на море, на наше море!!!! Віримо у ЗСУ та в нашу перемогу.
  • Мир і Перемога обов'язково настане!!! У нас дуже гарна природа, море…І ми обов'язково повернемо все.
  • Руський світ у всій своїй красі. Слава Україні! Слава героям!
  • Ми скучаємо дуже. Надіємось скоро ми з тобою зустрінемося, Море.
  • Я вірю, що настане той день коли прийде мир і всі ці міста будуть нашими. І ми ще неодноразово насолоджуватимемося морем! Слава ЗСУ! Слава Україні! Україна переможе!!
  • Поки що там ка*апи відпочинку не буде.

А ось так Кирилівка виглядала ще 2021 року...

Відпочинок у Кирилівці у 2021 році (Скріншот з YouTube)

Читайте також, готелі та пляжі в Криму порожні на піку сезону.

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курортвидеоКирилловка