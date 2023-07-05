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"Освободили от всего". Как сейчас выглядит Кирилловка, которая уже второе лето в оккупации

Как сейчас выглядит Кирилловка (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

Курорт Кирилловка до полномасштабного вторжения россиян был любимым местом отдыха украинцев. Ласковое море и солнце привлекали сюда многих, да и ехать далеко не нужно было. Сейчас же место под Мелитополем переживает не лучшие времена, уже два летних сезона оно оккупировано россиянами.

Как сейчас выглядит Кирилловка показал на Facebook военный Анатолий Штирлиц.

"Кирилловка. Курорт, на котором в это время были десятки тысяч отдыхающих", - подписал он видео.

В ролике вы можете увидеть абсолютно безлюдный курорт и Азовское море без единой души на пляже. Наблюдение пустынного курорта вызывает боль и грусть. Но мы верим, что оккупация - это не навсегда.

В комментариях украинцы написали, что все, куда приходит "русский мир" теряет смысл.

  • Все зачинене і безлюдне, а зазвичай сезон був би у самому розпалі....Як хочется на море, на наше море !!!! Віримо в ЗСУ і в нашу перемогу.
  • Мир і Перемога обов’язково настане!!!У нас дуже гарна природа, море…І ми обов’язково повернемо все.
  • Руський мір во всєй своєй красє. Слава Україні! Слава Героям!
  • Ми скучаємо дуже. Надіємось скоро ми з тобою зустрінемося, Море.
  • Я вірю що настане той день коли прийде мир і всі ці міста будуть нашими. І ми ще неодноразово будемо насолоджуватися морем! Слава ЗСУ! Слава Україні! Україна переможе!!
  • Поки там ка*апи відпочинку не буде.

А вот так Кирилловка выглядела еще в 2021 году...

Отдых в Кирилловке в 2021 году (Скриншот с YouTube)

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курортвидеоКирилловка