"Освободили от всего". Как сейчас выглядит Кирилловка, которая уже второе лето в оккупации

"Кирилловка. Курорт, на котором в это время были десятки тысяч отдыхающих", - подписал он видео.

В ролике вы можете увидеть абсолютно безлюдный курорт и Азовское море без единой души на пляже. Наблюдение пустынного курорта вызывает боль и грусть. Но мы верим, что оккупация - это не навсегда.

В комментариях украинцы написали, что все, куда приходит "русский мир" теряет смысл.

Все зачинене і безлюдне, а зазвичай сезон був би у самому розпалі....Як хочется на море, на наше море !!!! Віримо в ЗСУ і в нашу перемогу.

Мир і Перемога обов’язково настане!!!У нас дуже гарна природа, море…І ми обов’язково повернемо все.

Руський мір во всєй своєй красє. Слава Україні! Слава Героям!

Ми скучаємо дуже. Надіємось скоро ми з тобою зустрінемося, Море.

Я вірю що настане той день коли прийде мир і всі ці міста будуть нашими. І ми ще неодноразово будемо насолоджуватися морем! Слава ЗСУ! Слава Україні! Україна переможе!!

Поки там ка*апи відпочинку не буде.

А вот так Кирилловка выглядела еще в 2021 году...

Отдых в Кирилловке в 2021 году (Скриншот с YouTube)