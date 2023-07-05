"Освободили от всего". Как сейчас выглядит Кирилловка, которая уже второе лето в оккупации

Курорт Кирилловка до полномасштабного вторжения россиян был любимым местом отдыха украинцев. Ласковое море и солнце привлекали сюда многих, да и ехать далеко не нужно было. Сейчас же место под Мелитополем переживает не лучшие времена, уже два летних сезона оно оккупировано россиянами.
Как сейчас выглядит Кирилловка показал на Facebook военный Анатолий Штирлиц.
"Кирилловка. Курорт, на котором в это время были десятки тысяч отдыхающих", - подписал он видео.
В ролике вы можете увидеть абсолютно безлюдный курорт и Азовское море без единой души на пляже. Наблюдение пустынного курорта вызывает боль и грусть. Но мы верим, что оккупация - это не навсегда.
В комментариях украинцы написали, что все, куда приходит "русский мир" теряет смысл.
А вот так Кирилловка выглядела еще в 2021 году...
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