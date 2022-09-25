23-річний Герой України після полону освідчився коханій: щемливе відео

Визволений в рамках обміну полоненими 21 вересня захисник Маріуполя Лев Пашко (позивний "Хорус") після повернення в Україну освідчився своїй коханій. Попри поранення ноги, 23-річний військовий в лікарні став перед дівчиною на одне коліно й надягнув їй на палець обручку.

Дівчина сказала "так" і поділилася щемливими кадрами у Twitter .

"Лев офіційно зробив мені пропозицію, в перший раз робив її в телеграм, коли боронив Маріуполь. Маю гарну обручку з діамантом", - написала дівчина.

Ну якщо пан @igorlachenkov в своєму телеграмі виклав, то і я собі в твітер викладу. Лев офіційно зробив мені пропозицію, в перший раз робив її в телеграм, коли боронив Маріуполь. Маю гарну обручку з діамантом pic.twitter.com/51JlwZnsum — Квітка Шипшини (@Nizhna_Zhinka) September 24, 2022

Що відомо про захисника України

Як розповідають про оборонця Маріуполя на сайті Національної гвардії України, Лев прийшов до Азову у 2017 році, щойно йому виповнилося вісімнадцять років. Юнак обрав собі позивний "Хорус" - ім'я давньоєгипетського бога полювання, неба і війни.

26 березня, коли з боку села Гнутове окупанти здійснили чергову спробу прориву оборони Маріуполя, до міста рушила колона з п'яти танків і двох бойових машин піхоти ЗС РФ. Гвардійці під командуванням Лева Пашко виступили назустріч ворогові.

Фото: Лев Пашко (ngu.gov.ua)

"Хорус" знищив із гранатомета одну з російських БМП-2. Другим пострілом він ліквідував вісім російських піхотинців, які почали вистрибувати з машини, що вже палала.

Указом Президента України №168/2022 від 25 березня 2022 року Лева Пашка було нагороджено орденом Богдана Хмельницького III ступеня. Невдовзі після відзначення першою державною нагородою Хорусу було присвоєно чергове військове звання "лейтенант".

21 вересня 2022 року світлина зі звільненим Героєм облетіла увесь світ.

Фото: Лев Пашко в день звільнення з полону (СБУ)