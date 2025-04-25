Звільнена з полону Мар’яна Чечелюк зізналася, чому не повернеться на службу: "Напевно, я слабка"

Stories Чечелюк (скріншот)

Мар'яна показала трудову книжку і написала, що нині вона "вільна". Після повернення з полону вона не буде працювати слідчою, адже нині має займатися своїм здоров'ям.

"Полон - забрав не тільки час, але й здоровʼя. Кожен день - випробування. Випробування із собою, та моїми вадами... Ви - бачите гарну картинку, але травми є і їх багато. Хтось сильніше, але, напевно, я слабка", - зізналася Чечелюк.

Звільнена з полону слідча з Маріуполя розповіла про наслідки неволі (скріншот)

Мар'яна вирішила відповісти на питання підписників, а тому не стала щось приховувати. Вона прямо сказала, які наслідки полону і досі не дають їй повноцінно насолоджуватися життям.

Мар'яна з Маріуполя розповіла про наслідки полону (скріншот)

"Це дуже псує нормальне життя. Біль "стріляє", пече, тягне, часто не дає спати. Ноги та руки ніби "відмовляє", важко ходити, тримати предмети, вставати з ліжка. Оніміння у кінцівках. Одного разу мене повністю паралізувало... Так, до полону я була повністю здоровою людиною, ніколи не знала, що таке "грижа". А тим паче грижі, їх багато + психічні розлади, травми. Кісти в нирках та хребті (через побиття)", - розповіла Чечелюк.

Окрім цього, дівчина розповіла, коли буде весілля з її коханим, який теж перебував у полоні. Обранець Мар'яни - військовий Владислав Адріанов, якого у РФ "засудили" до 25 років колонії. Першою з полону повернулася Чечелюк, це сталося минулого травня.

Вона казала, що не припинить чекати на коханого. І восени 2024 Адріанов повернувся з полону та возз'єднався зі своєю обраницею. А весілля з ним, як нині зазначила Мар'яна, вона зіграє після перемоги.

Мар'яна Чечелюк розповіла, коли вийде за свого обранця (скріншот)