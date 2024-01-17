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Звикати треба вже. Пасажирів міської електрички чекають важливі зміни

Пасажирів кільцевої клектрички чекають зміни (фото: Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

Дев'ять станцій Кільцевої електрички у Києві змінять свої назви. У четвер, 18 січня, депутати Київради мають проголосувати за багато перейменувань, у тому числі й за зміну назв зупинок електрички.

Що про це відомо, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на допис у спільноті "Пасажири Києва" в Telegram.

Ініціатива з перейменування станцій належить Укрзалізниці. Робоча група, до якої входили представники УЗ, ГО "Пасажири Києва", експерти та представники комісії Київради з найменувань запропонувала нові назви для станцій міської електрички

Після цього киянам запропонували проголосувати за нові назви у застосунку "Київ Цифровий". Тепер за перейменування залізничних станцій одним рішенням голосуватимуть столичні депутати.

Які станції Кільцевої електрички мають перейменувати:

"Північна платформа ст. Київ-Пасажирський" на "Вокзальна". Перейменувати станцію хочуть за назвою розміщених поряд метро "Вокзальна" та Вокзальної площі.

"Рубежівський" на "Берестейська". Стара назва станції пов'язана з Рубежівською дитячою колонією, а нова - із сусіднім метро "Берестейська" та Берестейським  проспектом.

"Вишгородська" на "Пріорка". Станцію назвуть на честь історичного району Пріорка, а перейменування дозволить усунути плутанину зі станцією "Вишгород", яку УЗ планує відновити найближчим часом.

"Зеніт" на "Куренівка". Нова назва - на честь історичного району Куренівка, де розташована станція. Також тут розпочиналося колійне розгалуження однойменної залізничної станції, яка існувала у 1910-60-х роках на місці теперішнього парку Куренівський. 

"Троєщина-2" на "Райдужний". Саме Райдужний житловий масив розташований найближче до цієї станції

"Троєщина" на "Воскресенка". Аналогічно з попередньою станцією, ця найближче розташована до житлового масиву Воскресенка. 

"Київ-Дніпровський" на "Микільська Слобідка". Так само як і з попередніми станціями, ця найближче розташована до масиву Микільська Слобідка. 

"Київська-Русанівка" на "Русанівка". Назву вирішили спростити, адже Русанівок на столичній залізниці немає. 

"Лівий Берег" на "Березняки". Перейменування усуне плутанину зі станцією "Лівобережна". До того ж станція розташована найближче до масиву Березняки. 

Також планують перейменувати Залізничний позакласний міст на північному півкільці Києва, який у народу має назву "Петрівський" - на Рибальский, за назвою півострова, який він перетинає.

Варто зазначити, що Укрзалізниця вже 4 місяці в озвучці станцій використовує одночасно і стару і нову назви, щоб пом'якшити звикання.

А кілька днів тому розмістила в вагонах оновлену схему, де продубльовані обидві назви.

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