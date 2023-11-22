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Майже 100 штук. У Харкові та Дніпрі перейменували вулиці, назви яких пов'язані з РФ

Харків і Дніпро, Середа 22 листопада 2023 22:58
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Майже 100 штук. У Харкові та Дніпрі перейменували вулиці, назви яких пов'язані з РФ Архівне фото: У Харкові та Дніпрі перейменували вулиці, назви яких пов'язані з РФ (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

У Харкові та Дніпрі сьогодні, 22 листопада, перейменували 99 вулиць. Їхні назви були пов'язані з Росією та комуністичним режимом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Харківську міську раду та Дніпровську міську раду.

Перейменування в Харкові

У міській раді повідомили, що проспект Героїв Сталінграда стане проспектом Байрона. Крім того, з карти міста прибрали площу Олександра Невського, оскільки там немає забудови, яка потребує адресації.

Які ще вулиці змінили назви:

  • Вулицю Абаканську перейменували на вулицю Канівську;
  • Провулок Абаканський стане провулком Канівським;
  • Вулицю Мурманську - на вулицю Затишну;
  • Вулицю Хабаровську - на вулицю Глухівську;
  • Мінська тепер носитиме ім'я Дмитра Антоненка;
  • Вулиця Чкалова - Вадима Манька;
  • Частина вулиці Томської - Володимира Сосюри;
  • Провулок Росинського стане провулком Пилипа Орлика;
  • Вулиця Адигейська відтепер називається вулицею Євгена Храпка.

Загалом у місті перейменували 26 вулиць. Найбільша кількість перейменувань - в Основ'янському районі.

Перейменування в Дніпрі

Зазначається, що в обласному центрі сьогодні дерусифікували 73 вулиці. Їхні назви були пов'язані з Росією або тоталітарним радянським минулим.

Які вулиці змінили назви в Дніпрі

  • Вулиця Грибоєдова (Чечелівський р-н) - вулиця Тростянецька;
  • Вулиця Карбишева (Чечелівський р-н) - вулиця Іловайська;
  • Вулиця Норильська (Самарський р-н) - вулиця Набоковська;
  • Вулиця Целіноградська (Самарський р-н) - вулиця Збручанська;
  • Тупик Чухновського (Чечеловський р-н) - тупик Старомайорський.

Загалом від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну в Дніпрі дерусифікували вже понад 335 вулиць і провулків.

Деколонізація України

У квітні президент Володимир Зеленський підписав закон "Про географічні назви" щодо деколонізації топонімії та впорядкування використання географічних назв у населених пунктах України.

Вже 27 липня цей закон набув чинності. Він спрямований на протидію російській імперській пропаганді.

Український інститут національної пам’яті пропонує змінити назви 183 населених пунктів в Україні, які підпадають під дію закону "Про засудження та заборону пропаганди російської імперської політики в Україні та деколонізацію топонімії".

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