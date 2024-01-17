Привыкать нужно уже. Пассажиров городской электрички ждут важные изменения

Инициатива по переименованию станций принадлежит Укрзализныце. Рабочая группа, в которую входили представители УЗ, ОО "Пассажиры Киева", эксперты и представители комиссии Киевсовета по наименованиям, предложила новые названия для станций городской электрички.

После этого киевлянам предложили проголосовать за новые названия в приложении "Киев Цифровой". Теперь за переименование железнодорожных станций одним решением будут голосовать столичные депутаты.

Какие станции Кольцевой электрички должны быть переименованы:

"Северная платформа ст. Киев-Пассажирский" на "Вокзальная". Переименовать станцию хотят по названию находящихся рядом метро "Вокзальная" и Вокзальной площади.

"Рубежовский" на "Берестейская". Старое название станции связано с Рубежовской детской колонией, а новое - с соседним метро "Берестейская" и Берестейским проспектом.

"Вышгородская" на "Приорка". Станцию назовут в честь исторического района Приорка, а переименование позволит устранить неразбериху со станцией "Вышгород", которую УЗ планирует восстановить в ближайшее время.

"Зенит" на "Куреневка". Новое название - в честь исторического района Куреневка, где расположена станция. Также здесь начиналось путевое разветвление одноименной железнодорожной станции, которая существовала в 1910-60-х годах на месте нынешнего парка Куреневский.

"Троещина-2" на "Радужный". Именно Радужный жилой массив расположен ближе всего к этой станции.

"Троещина" на "Воскресенка". Аналогично предыдущей станции, эта ближе всего расположена к жилому массиву Воскресенка.

"Киев-Днепровский" на "Никольская Слободка". Так же как и с предыдущими станциями, эта ближе всего расположена к массиву Никольская Слободка.

"Киевская-Русановка" на "Русановка". Название решили упростить, ведь Русановок на столичной железной дороге нет.

"Левый Берег" на "Березняки". Переименование устранит путаницу со станцией "Левобережная". К тому же станция расположена ближе всего к массиву Березняки.

Также планируют переименовать Железнодорожный внеклассный мост на северном полукольце Киева, который у народа называется "Петровский" - на Рыбальский, под названием полуострова, который он пересекает.

Стоит отметить, что Укрзализныця уже 4 месяца в озвучке станций использует одновременно и старое и новое название, чтобы смягчить привыкание.

А несколько дней назад разместила в вагонах обновленную схему, где продублированы оба названия.