Звідки взявся вираз "розставити крапки над і" та яке він насправді має значення

Як з'явився цей фразеологізм

Як розповіла літературна редакторка, філологиня, кандидатка наук Ольга Дубчак у своїй книзі "Чути українською", колись літера "і", що позначає відповідний звук, спочатку не мала крапки над собою, а була просто вертикальним штрихом.

"Коли європейські середньовічні писці почали з'єднувати літери в рукописних текстах між собою, цей штрих почав губитися серед інших з'єднувальних елементів, тому, аби якось виділяти, над ним почали ставити крапку", - пише редакторка.

Вона додала, що крапки над усіма штрихами проставляли вже після того, як текст було дописано до кінця - звідси й з'явився вислів "розставити крапки над і", що означає завершену, доведену до кінця роботу.

І вважається, що цей фразеологізм прийшов до нас з французької мови.

Значення фразеологізму

Поставити крапку (всі крапки) над і - завершувати, закінчувати що-небудь, остаточно вирішувати щось.

Приклад: "Тож думаю, прийшов час розставити крапки над "і" і водночас поставити, чи то пак нагадати спільності про те, що уникнення розв'язання проблем лише спричиняють їх накопичення" (ЗМІ)

Поставити крапку (всі крапки) над і - з'ясовувати все остаточно, до кінця.

Приклад: "Поговорити було про що. І то негайно, зараз, щоб поставити всі крапки над і" (В. Кучер)