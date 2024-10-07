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Посилання або покликання? Коли та як вживати ці два слова правильно

Понеділок 07 жовтня 2024 08:05
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Посилання або покликання? Коли та як вживати ці два слова правильно Коли потрібно вживати слово "посилання", а коли "покликання" (фото: freepik.com)
Автор: Анна Шиканова

В українській мові часто виникає питання, яке слово правильніше використовувати - "посилання" чи "покликання". Обидва терміни зустрічаються в різних контекстах, але кожен має своє місце.

В яких випадках вживати "посилання", а в яких "покликання", розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Instagram-сторінку кандидатки філологічних наук Олени Бурковської.

Слово "покликання" має три значення - дія за значенням, покликатися або посилання.

Наприклад: "Усі покликання друкуються на тій сторінці, якої вони стосуються. Не бажано розривати покликання та переносити на іншу сторінку" (навчальна література)

Покликатися - це вказувати на кого-небудь або що-небудь для підтвердження або виправдання чогось. Також, може мати значення "наводити що-небудь як доказ".

Наприклад: "Я покликався на дурних свідків, що замість очистити мене, заплутали мене ще у дві інші паскудні справи" (Іван Франко)

Посилання - це уривок або витяг з тексту, на який посилаються або пряма вказівка на джерело.

Наприклад: "Якщо в тексті довідки про певний стародрук згадується Іван Федоров, то в ньому має бути посилання на сторінку" (наукова література)

Також, існує слово лінк, як термін з інформатики. Лінк - це покликання, за яким можна перейти на веб-сторінку або іншу частину цієї ж сторінки.

Наприклад: "Я тобі хвилин за десять на мейл вишлю лінк з однією статтею" (Андрій Кокотюха)

Відомий професор Олександр Пономарів у своїх роботах зазначав, що ці слова збігаються в значенні і є синонімами. Проте, в сучасній українській мові частіше вживаним є слово "посилання".

Ресурс Onlinecorrector рекомендує замінювати слово "посилання" у контексті вказування на щось для підтвердження чи як наведення доказу. Стилістично краще використати слово "покликання".

Наприклад: "Докази, покликання на офіційні документи, заклики до компромісу не подіяли".

Проте, вживайте слово "посилання", коли говорите про зв'язку між електронними сторінками. Наприклад: "Він поставив нижче посилання на іншу сторінку сайту".

На сьогодні слова "посилання" і "покликання" є синонімами. З плином часу вони можуть звузити або розширити своє значення. Одне з них може мати таке ж саме значення, що й іншомовне слово "лінк".

"Говоріть так, як вам зручно. Мова постійно розвивається і залишить собі той варіант, який приживеться серед мовців" - наостанок радить мовознавиця.

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