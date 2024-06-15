Вигадані "українські" слова, яких ніколи не існувало: як радянська влада паплюжила нашу мову

Деякі слова, які ми звикли чути з дитинства, насправді не існують в українській мові. Щось привнесла з собою радянська влада, яка фактично знущалася з української, а щось прийшло до нас у час прогресу та розвитку - з інших мов.

Які слова вигадала радянська влада, щоб знущатися з української мови та як перевірити, чи існує слово насправді, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на мовознавця Андрія Шимановського в Instagram.

Вигадані слова

Російська пропаганда роками вигадувала слова, які насправді не мають ніякого стосунку до українською. Ціль була проста - зробити нашу мову недолугою та смішно. У певний час українці цього не розуміли й вигадані слова прижилися у вжитку.

Наприклад, такі лексеми, як "розчепірка", "спалахуйка", "яйко-сподівайко". Деякі з таких слів вигадали радянські КВН-щики, щоб висміяти українську мову.

Для підкріплення такої філологічної пропаганди у ЗМІ виходили статті, де подавалися такі лексеми й вказувалося, що це українські слова.

"Подібних публікацій було безліч, і біда в тому, що частина українців вважає, що вони дійсно наші. І доволі часто люди відмовляються переходити на українську мову, бо вважають її якоюсь смішною, сільською, несерйозною. Тому навіть задля жарту не потрібно вживати ці слова", - наголошує Шимановський.

Які слова не варто вживати навіть жартома:

"Зажигалка" - "спалахуйка"

"Лифт" - "міжповерховий дротохід"

"Кощей бессмертный" - "чахлик невмирущий"

"Зеркало" - "пикогляд"

"Кіндер-сюрприз" - "яйко-сподівайко"

"Соковыжималка" – "сіковичавичувалка"

"Гінекологія" – "піхвознавство"

"Акушерка" - "пупорізка"

"Медсестра" - "штрикалка"

"Укол" - "заштрик"

"Телевізор" - "бачик"

"Штопор" - "коркотяг"

Запозичені слова

Ці слова прийшли у нашу мову під час активного розвитку, особливо різноманітних технологій. Деякі з них - англіцизми, тобто це англійські слова, для яких ми змушені придумувати відповідний переклад.

Дедлайн - реченець

Меню - стравопис

Лайк - вподобайка

Тьютор - наставник

Барбершоп - голярня

Ксерокс - копіярка

Фотографія - світлина

Планшет - гортайчик

Шлагбаум - перепин

Лінк - посилання

Куки - реп'яшки

Портфоліо - наробок

Кавер - переспів

Рекрутер - наймар

Гімн - славень

Скріншот - зняток

Попкорн - баранці

Пазли - складанка

Пікнік - гаївка

Руфер - дахолаз

Пост - допис

Дауншифтинг - сковородинство

Чизкейк - сирник

Відео - видиво

Шопінг - закупи

Гаджет - пристрій

Бюстгальтер - персанок

Рюкзак - наплічник

Магазин - крамниця

Івент - захід

Челендж - виклик

Акаунт - обліковка

Графіті - стінопис

Краудфандинг - спільнокошт

Брелок - дармовис

Аватар - мармизка

Лайфхак - хитрик

Смайл - усміхайлик

Фонтан - водограй

Абсурд - нісенітниця

Контент - вміст

Флешмоб - раптівка

Корпоратив - колегулька

Тренінг - вишкіл

Пеніс - прутень

Каліграфія - краснопис

Уніформа - однострій

Хештег - кришмітка

Аплікація - застосунок

Варто додати, що ці слова можна вживати за власним бажанням, бо це лише варіанти й не всі українці зрозуміють, якщо замість файлу ви скажете "сніп", а лоукост назвете "малокоштом". Але жоден з варіантів не буде помилкою.

Як перевірити, чи справді слово українське

У мережі існує багато онлайн-словників, які допоможуть вам швидко визначити, чи слово дійсно українське. Наприклад:

1. Онлайн-версія "Академічного тлумачного словника української мови".

2. Сайт "Словотвір", якій підкаже український відповідник на запозичене слово з інших мов.

3. Як варіант - використовуйте російсько-український словник, який підкаже термінологію та переклад сталих виразів - фразеологізмів.

4. Також помічним стане ресурс "Словопедія".