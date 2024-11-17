Звідки беруться сни та навіщо вони потрібно людині: невролог назвала 5 теорій

Що таке сни та звідки вони беруться

За словами лікаря, сон - це мікс інформації з нашої реальності, спогадів та уяви. У мозку всі ці фрагменти реалізуються через постійні короткі електричні спалахи (хвилі).

Їх форма різна, залежно від ступеня активності. Під час сну вони повільні та великі, а під час неспання - швидкі та короткі.

"Цікаво, що приблизно через 80 хв після засинання мозок починає видавати хвилі, характерні для часу активності. Саме тоді можна помітити рухи очних яблук під закритими повіками, ніби людина щось розглядає. Цей період називається швидким сном (REM). Під час нього ми зазвичай і бачимо сновидіння", - зазначила лікар.

Що відбувається під час сну

Під час сну організм знаходиться у стані "енергозбереження": мінімум чутливості до зовнішніх чинників, мінімум сприйняття проблем навколишнього світу, мінімум рухів.

Проте кора головного мозку - та, що відповідальна за наші когнітивні функції, активно продовжує обробляти інформацію. Зі знайдених фрагментів пам’яті вона створює образи, сюжети, діалоги, які в сукупності і складають сновидіння.

Активність нейронів різних ділянок створюють ілюзію, що ми це бачимо\чуємо\відчуваємо. Мозок при цьому не може відрізнити справжні сенсорні сигнали зовнішнього світу від несенсорних сигналів кори, саме тому сновидіння здаються нам реальними.

Навіщо людині сни

Лікар розповіла, що це одне із питань, відповідь на яке наука все ще намагається знайти. Але існує кілька теорій.

Обробка емоцій та спогадів

Коли людина спить, то мозок "переглядає" події дня, сортує важливу інформацію та "архівує" її в довготривалій пам'яті. А сни - це спосіб обробки пережитого досвіду та підготовки до майбутніх викликів.

Фізіологічні процеси

Деякі дослідники вважають, що сни є побічним продуктом нейронної активності під час сну. Мозок продовжує функціонувати і створює випадкові образи і звуки, які потім інтерпретуємо як сновидіння.

Розв'язання проблем

Мозок під час сну продовжує працювати над складними завданнями, що може призводити до несподіваних рішень або ідей.

Еволюційна адаптація

Існує думка, що сни могли розвиватися як механізм для підготовки до потенційно небезпечних ситуацій. Наприклад, людина може бачити сни, в яких вона втрапляє в небезпеку, що може допомагати їй бути більш готовою до подібного у реальному житті.

Вплив несвідомого

Згідно з психоаналітичною теорією Зиґмунда Фройда, сни є проявом несвідомих бажань, думок і конфліктів. Він вважав, що сни дозволяють людям відчути і пережити несвідомі прагнення, які можуть бути занадто тривожними або неприйнятними для свідомого розуму.