Откуда берутся сны и зачем они нужны человеку: невролог назвала 5 теорий

Что такое сны и откуда они берутся

По словам врача, сон - это микс информации из нашей реальности, воспоминаний и воображения. В мозге все эти фрагменты реализуются из-за постоянных коротких электрических вспышек (волн).

Их форма разная, в зависимости от степени активности. Во время сна они медленные и большие, а во время бодрствования - быстрые и короткие.

Интересно, что примерно через 80 мин после засыпания мозг начинает выдавать волны, характерные для времени активности. Именно тогда можно заметить движения глазных яблок под закрытыми веками, будто человек что-то рассматривает. Этот период называется быстрым сном (REM). Во время него мы обычно и видим сновидения", - отметила врач.

Что происходит во время сна

Во время сна организм находится в состоянии "энергосбережения": минимум чувствительности к внешним факторам, минимум восприятия проблем окружающего мира, минимум движений.

Однако кора головного мозга - ответственная за наши когнитивные функции, активно продолжает обрабатывать информацию. Из найденных фрагментов памяти она создает образы, сюжеты, диалоги, которые в совокупности и составляют сновидения.

Активность нейронов разных участков создают иллюзию, что мы это видим. Мозг при этом не может отличить подлинные сенсорные сигналы внешнего мира от несенсорных сигналов коры, поэтому сновидения кажутся нам реальными.

Зачем человеку сны

Врач рассказала, что это один из вопросов, ответ на который наука все еще пытается найти. Но есть несколько теорий.

Обработка эмоций и воспоминаний

Когда человек спит, мозг "пересматривает" события дня, сортирует важную информацию и "архивирует" ее в долговременной памяти. А сны - это способ обработки пережитого опыта и подготовки к будущим вызовам.

Физиологические процессы

Некоторые исследователи полагают, что сны являются побочным продуктом нейронной активности во время сна. Мозг продолжает функционировать и создает случайные образы и звуки, которые затем интерпретируем как сновидение.

Решение проблем

Мозг во время сна продолжает работать над сложными задачами, что может приводить к неожиданным решениям или идеям.

Эволюционная адаптация

Существует мнение, что сны могли развиваться как механизм подготовки к потенциально опасным ситуациям. Например, человек может видеть сны, в которых он попадает в опасность, что может помогать ему быть более готовым к подобному в реальной жизни.

Влияние бессознательного

Согласно психоаналитической теории Зигмунда Фрейда, сны являются проявлением бессознательных желаний, мыслей и конфликтов. Он считал, что сны позволяют людям ощутить и пережить бессознательные стремления, которые могут быть слишком тревожными или неприемлемыми для сознательного разума.