Звичка одружуватися: 5 українських зірок, які були у шлюбі три чи більше разів

Ірина Білик

Співачка укладала шлюб тричі. Її першим чоловіком був модель Андрій Оверчук, з яким Ірина одружилася у 1998 році, але у 2002-му вони розлучилися. У них є спільний син Гліб, який народився у 1999 році.

Після розриву з Оверчуком Білик почала зустрічатися з шоуменом Дмитром Коляденком.

Ірвна Білик і Дмитро Коляденко (фото: instagram.com/bilyk_iryna)

Закохані не одружилися, але прожили разом з 2004 по 2006 рік. Наразі вони залишаються друзями і публікують спільні фотографії у соцмережах.

Після розриву з Коляденком у 2007 році артистка почала стосунки з танцюристом Дмитром Дікусаром і вийшла за нього заміж того ж року в Ріо-де-Жанейро. Однак через три роки, у 2010-му, пара оголосила про розлучення.

Ірина БІлик і Дмитро Дікусар (фото: instagram.com/bilyk_iryna)

Наступним її чоловіком став російський продюсер, фотограф і художник азербайджанського походження на ім'я Аслан Ахмадов. У пари народився син Табріз.

Хлопчик з'явився на світ за допомогою сурогатного материнства. У квітні 2021 року співачка оголосила про розлучення з Ахмадовим.

Ірина Білик і Аслан Ахмадов (фото: instagram.com/bilyk_iryna)

Віктор Павлік

Співак був одружений чотири рази. Перший шлюб Віктор уклав в юному віці, коли йому було 18 років. Перша дружина зірки, Лідія, подарувала йому сина Олександра. Однак цей союз не тривав довго.

Вдруге Павлік одружився із жінкою на ім'я Світлана, з якою вони прожили вісім років і в них народилася донька Христина.

Третя дружина виконавця - Лора Созаєва. З нею артист був понад 20 років.

Созаєва народила Віктору сина Павла, який, на жаль, пішов з життя у віці 22 років.

Наразі співак одружений з блогеркою Катериною Репяховою, молодшою за нього на 28 років. У червні 2021 року у них народився син Михайло.

Віктор Павлік з Катериною Репяховою (фото: instagram.com/repyahovakate)

Ірена Карпа

Письменниця і журналістка також має досвід кількох шлюбів, і наразі він у неї четвертий. У травні 2008 року вона вийшла заміж за київського журналіста Антона Фрідлянда, але вже влітку наступного року шлюб закінчився розлученням.

Цього ж року Ірена одружилася з американським фінансистом Норманом Полом Генсеном. У серпні 2010-го у пари народилася дочка Корена-Джіа, а в липні 2011 року - дочка Кайя.

Вже через три роки Карпа оголосила про розлучення з Гансеном.

Четвертим її чоловіком став громадянин Франції Людовик Кирило Требюше. Пара уклала шлюб у жовтні 2018-го.

Ірена Карпа з Людовиком Кирилом Требюшем (фото: instagram.com/qarpa)

Володимир Остапчук

Шоумен Володимир Остапчук одружувався тричі. Його першою дружиною стала Олена Войченко, з якою він прожив 12 років. У них народилися дочка Емілія та син Еван.

Володимир Остапчук з Оленою Войченко (фото: instagram.com/vova_ostapchuk)

Після розлучення з Оленою ведучий одружився з нотаріускою Христиною Горняк, проте їхній союз протримався лише два роки.

Володимир Остапчук з Христиною Горняк (фото: instagram.com/vova_ostapchuk)

Наразі шоумен перебуває у шлюбі з блогеркою Катериною Полтавською, яка молодша за нього на 16 років.

Володимир Остапчук з Катериною Полтавською (фото: instagram.com/vova_ostapchuk)

Іво Бобул

Співак Іво Бобул також не з чуток знає, як це розлучатися, адже цей досвід він переживав тричі.

Нині зірка перебуває у шлюбі з Наталією, яка молодша за нього на 12 років. Разом вони виховують сина Данила.

У виконавця також є син Руслан і дочка Людмила від його двох попередніх шлюбів.

Іво Бобул з дружиною Наталією (фото: скріншот з відео)