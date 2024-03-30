Привычка жениться: 5 украинских звезд, состоявших в браке три или более раза

Ирина Билык

Певица заключала брак трижды. Ее первым мужем был модель Андрей Оверчук, с которым Ирина поженилась в 1998 году, но в 2002-м они развелись. У них есть общий сын Глеб, родившийся в 1999 году.

После разрыва с Оверчуком Билык начала встречаться с шоуменом Дмитрием Коляденко.

Ирвна Билык и Дмитрий Коляденко (фото: instagram.com/bilyk_iryna)

Влюбленные не поженились, но прожили вместе с 2004 по 2006 год. Сейчас они остаются друзьями и публикуют совместные фотографии в соцсетях.

После разрыва с Коляденко в 2007 году артистка начала отношения с танцором Дмитрием Дикусаром и вышла за него замуж в том же году в Рио-де-Жанейро. Однако через три года, в 2010-м, пара объявила о разводе.

Ирина Билык и Дмитрий Дикусар (фото: instagram.com/bilyk_iryna)

Следующим ее мужем стал российский продюсер, фотограф и художник азербайджанского происхождения по имени Аслан Ахмадов. У пары родился сын Табриз.

Мальчик появился на свет с помощью суррогатного материнства. В апреле 2021 года певица объявила о разводе с Ахмадовым.

Ирина Билык и Аслан Ахмадов (фото: instagram.com/bilyk_iryna)

Виктор Павлик

Певец был женат четыре раза. Первый брак Виктор заключил в юном возрасте, когда ему было 18 лет. Первая жена звезды, Лидия, подарила ему сына Александра. Однако этот союз не продлился долго.

Во второй раз Павлик женился на женщине по имени Светлана, с которой они прожили восемь лет и у них родилась дочь Кристина.

Третья жена исполнителя - Лора Созаева. С ней артист был более 20 лет.

Созаева родила Виктору сына Павла, который, к сожалению, ушел из жизни в возрасте 22 лет.

Сейчас певец женат на блогерше Екатерине Репяховой, которая младше его на 28 лет. В июне 2021 года у них родился сын Михаил.

Виктор Павлик с Екатериной Репяховой (фото: instagram.com/repyahovakate)

Ирэна Карпа

Писательница и журналистка также имеет опыт нескольких браков, и сейчас он у нее четвертый. В мае 2008 года она вышла замуж за киевского журналиста Антона Фридлянда, но уже летом следующего года брак закончился разводом.

В этом же году Ирена вышла замуж за американского финансиста Нормана Пола Генсена. В августе 2010-го у пары родилась дочь Корена-Джиа, а в июле 2011 года - дочь Кайя.

Уже через три года Карпа объявила о разводе с Хансеном.

Четвертым ее мужем стал гражданин Франции Людовик Кирилл Требюше. Пара заключила брак в октябре 2018-го.

Ирэна Карпа с Людовиком Кириллом Требюшем (фото: instagram.com/qarpa)

Владимир Остапчук

Шоумен Владимир Остапчук женился трижды. Его первой женой стала Елена Войченко, с которой он прожил 12 лет. У них родились дочь Эмилия и сын Эван.

Владимир Остапчук с Еленой Войченко (фото: instagram.com/vova_ostapchuk)

После развода с Еленой ведущий женился на нотариусе Кристине Горняк, однако их союз продержался всего два года.

Владимир Остапчук с Кристиной Горняк (фото: instagram.com/vova_ostapchuk)

Сейчас шоумен состоит в браке с блогершей Екатериной Полтавской, которая младше его на 16 лет.

Владимир Остапчук с Екатериной Полтавской (фото: instagram.com/vova_ostapchuk)

Иво Бобул

Певец Иво Бобул также не понаслышке знает, как это разводиться, ведь этот опыт он переживал трижды.

Сейчас звезда состоит в браке с Наталией, которая младше его на 12 лет. Вместе они воспитывают сына Даниила.

У исполнителя также есть сын Руслан и дочь Людмила от двух предыдущих браков.

Иво Бобул с женой Наталией (фото: скриншот с видео)