Звичайну сосиску показали під мікроскопом. Що там "ховається" (відео)

Як виглядає сосиска під мікроскопом

Блогер розрізав звичайний напівфабрикат, взяв шматочок та показав, що у ньому "ховається". Як виявилося, там є паразити.

Окрім цього, сосиска нібито мала "додатковий інгредієнт" у вигляді дивних чорних ниток, схожих на волосся, тканину або щось інше.

Що всередині сосиски (скріншоти)

Мало того, маленькі паразити, які "живуть" у сосисці, рухалися та були дуже активними. Ймовірно, це свідчить про небезпеку напівфабрикату.

Як реагує мережа

У коментарях під дописом блогера юзери пишуть, що їх дуже налякало те, що вони побачили у сосисці. Також користувачі зазначають: