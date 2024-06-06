Звичайний предмет ванної кімнати може дуже зашкодити вашому здоров’ю: що відомо

Багато людей можуть не вважати ванну потенційною небезпекою для здоров’я. Але експерти виявили, що певний предмет ванної кімнати може виділяти шкідливі речовини, що становить небезпеку для здоров’я вашої родини.

Про що мова, розкаже РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на експертів PlumbNation.

Який предмет у ванні несе небезпеку для здоров'я

Експерти з PlumbNation розказали про небезпеку штор для душу, включаючи чотири серйозні проблеми зі здоров’ям, на які варто звернути увагу.

На думку науковців, особливо слід уникати шторок для душу з полівінілхлориду (ПВХ).

Штори для душу, особливо зроблені з полівінілхлориду (ПВХ), є в багатьох із нас. Їх купують, тому що вони доступні за ціною та не пропускають воду з душу.

Штори для ванни можуть бути небезпечні (Скриншот)

Чому ж цей предмет небезпечний? Річ у тому, що полівінілхлорид - це тип пластику, який містить різні добавки для підвищення його гнучкості та довговічності.

Хоча такі штори можуть бути довговічними, вони можуть виділяти летючі органічні сполуки (ЛОС) та інші шкідливі хімікати в повітря під впливом тепла та вологи, кажуть експерти.

Ці хімічні речовини включають фталати, оловоорганічні речовини та діоксини.

"Викид цих хімікатів може призвести до кількох проблем зі здоров'ям", - сказав речник.

Проблеми зі здоров'ям, які можуть виникнути

Проблеми з диханням

За словами експертів, штори з цього матеріалу можуть викликати подразнення дихальних шляхів, що призводить до таких станів, як астма та бронхіт.

Подразнення шкіри

Прямий контакт із завісами для душу з ПВХ може призвести до шкірної алергії та дерматиту.

Гормональний дисбаланс

Фталати можуть порушити роботу ендокринної системи, потенційно призводячи до проблем з фертильністю та розвитком дітей.

Канцерогенні ризики

Довготривалий вплив діоксинів пов’язують із підвищеним ризиком раку.

Що робити?

Шукайте штори з таких матеріалів, як PEVA або EVA, які не містять шкідливих хімікатів, але все ще доступні.

Ці матеріали забезпечують водостійкість, подібну до ПВХ, без відповідних ризиків для здоров’я. Ви також можете знайти пропозиції на штори з бавовни або поліестеру під час розпродажів або в магазинах зі знижками.

"Пам’ятайте, що інвестування в безпечніший варіант зараз може позбавити вас від потенційних витрат на здоров’я в майбутньому", - зазначили експерти.