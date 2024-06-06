Обычный предмет из ванной может очень навредить вашему здоровью: что известно

Многие люди могут не считать ванную потенциальной опасностью для здоровья. Но эксперты обнаружили, что определенный предмет из ванной комнаты может выделять вредные вещества, что представляет опасность для здоровья вашей семьи.

О чем идет речь, расскажет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на экспертов PlumbNation.

Какой предмет в ванне несет опасность для здоровья

Эксперты из PlumbNation рассказали об опасности штор для душа, включая четыре серьезных проблемы со здоровьем, на которые следует обратить внимание.

По мнению ученых, особо следует избегать шторок для душа из поливинилхлорида (ПВХ).

Шторы для душа, особенно сделанные из поливинилхлорида (ПВХ), есть у многих из нас. Их покупают, потому что они доступны по цене и не пропускают воду из душа.

Шторы для ванны могут быть опасны (Скриншот)

Почему же этот предмет опасен? Дело в том, что поливинилхлорид – это тип пластика, содержащий различные добавки для повышения его гибкости и долговечности.

Хотя такие шторы могут быть долговечными, они могут выделять летучие органические соединения (ЛОС) и другие вредные химикаты в воздухе под влиянием тепла и влаги, говорят эксперты.

Эти химические вещества включают фталаты, оловоорганические вещества и диоксины.

"Выброс этих химикатов может привести к нескольким проблемам со здоровьем", - сказал спикер.

Проблемы со здоровьем, которые могут возникнуть

Проблемы с дыханием

По словам экспертов, шторы из этого материала могут вызвать раздражение дыхательных путей, что приводит к таким состояниям, как астма и бронхит.

Раздражение кожи

Прямой контакт с занавесами для душа из ПВХ может привести к кожной аллергии и дерматиту.

Гормональный дисбаланс

Фталаты могут нарушить работу эндокринной системы, потенциально приводя к проблемам с фертильностью и развитием детей.

Канцерогенные риски

Длительное влияние диоксинов связывают с повышенным риском рака.

Что делать?

Ищите шторы из материалов, таких как PEVA или EVA, которые не содержат вредных химикатов, но все еще доступны.

Эти материалы обеспечивают водостойкость, подобную ПВХ, без соответствующих рисков для здоровья. Вы также можете найти предложения на шторы из хлопка или полиэстера во время распродаж или в магазинах со скидками.

"Помните, что инвестирование в более безопасный вариант сейчас может избавить вас от потенциальных расходов на здоровье в будущем", - отметили эксперты.