Звичайні помідори: яка користь і шкода від "популярного" овочу

Харчова цінність помідорів

Такі розповсюджені овочі як помідори - джерело вітамінів, мікроелементів та інших сполук, які необхідні організму для обміну речовин і здорового функціонування. Зокрема, один цілий сирий помідор містить такі поживні речовини:

калорії - 22,5;

жири - 0,25 г;

натрій - 6,25 мг;

вуглеводи -4,86 г;

клітковина - 1,5 г;

білок - 1,1 г.

До того ж цілі, свіжі помідори є джерелом важливих для здоров'я мікроелементів, наведених нижче.

Фолати: необхідні для синтезу ДНК, допомагають утворювати еритроцити для запобігання анемії та взаємодіють з вітамінами В12 і С для створення нових білків і тканин.

необхідні для синтезу ДНК, допомагають утворювати еритроцити для запобігання анемії та взаємодіють з вітамінами В12 і С для створення нових білків і тканин. Калій: допомагає будувати білкові сполуки в організмі, допомагає розщеплювати вуглеводи, регулює серцевий ритм та кислотний баланс.

допомагає будувати білкові сполуки в організмі, допомагає розщеплювати вуглеводи, регулює серцевий ритм та кислотний баланс. Вітамін С: діє як антиоксидант, сприяє загоєнню, покращує імунітет і здоров'я шкіри, допомагає організму засвоювати залізо.

діє як антиоксидант, сприяє загоєнню, покращує імунітет і здоров'я шкіри, допомагає організму засвоювати залізо. Вітамін К: сприяє згортанню крові та допомагає підтримувати цілісність кісток.

Яка користь помідорів для здоров'я

Як вже було зазначено, помідори і томатний сік - джерело вітаміну С і бета-каротину, антиоксидантів, які допомагають підтримувати імунну систему. Дослідження показали, що томатний сік значно підвищує рівень імунних клітин, які борються з вірусами.

А бета-каротин і лікопін, ще один антиоксидант у помідорах, можуть мати протиракові властивості. Адже антиоксиданти захищають клітини від пошкодження ДНК, яке може призвести до розвитку раку і спричинити відмирання ракових клітин.

Крім того, дослідження показали, що часте споживання лікопіну, а також високий рівень антиоксидантів у крові, знижує ризик серцевих захворювань і діабету.

Як користь помідорів (ілюстрація: Freepik)

Результати ще одного дослідження 2017 року показали, що вживання томатного соку значно підвищило рівень лікопіну в крові та рухливість сперматозоїдів, тобто покращило чоловічу фертильність.

До того ж клітковина, на яку багаті помідори, покращує процеси травлення.

Коли не варто їсти помідори

Помідори, окрім покращення здоров'я, також можуть погіршити наявні захворювання, такі як гастроезофагеальний рефлюкс та хронічна мігрень.

До того ж не варто вживати помідори, якщо на них є алергія, наприклад, почервоніння шкіри або свербіж - варто звернутися до лікаря для подальшої діагностики та полегшення стану.

Крім того, сирі помідори при неправильному зберіганні або погано вимиті, як і інші свіжі продукти, можуть містити мікроби, такі як лістерія та сальмонела, що спричиняють харчові захворювання.



Кому краще не їсти помідори (ілюстрація: Freepik)

Харчові хвороби викликають більше занепокоєння у тих, хто:

у віці 65 років і старше або 5 років і молодше;

вагітні;

мають основні проблеми зі здоров'ям (наприклад, рак, діабет, захворювання печінки та нирок);

приймають ліки, які знижують здатність організму боротися з мікробами та хворобами.

Варто пам'ятати, що раціон необхідно формувати відповідно до індивідуальних потреб організму і дотримуватися рекомендацій лікаря щодо раціону.