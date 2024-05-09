Звичайні помідори: яка користь і шкода від "популярного" овочу

Помідори часто використовують в кулінарії - передусім завдяки їхньому смаку. Проте помідори мають чудові якості завдяки вмісту поживних речовин - як і шкідливі, в деяких випадках.
Про користь і шкоду від помідорів розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на видання про здоров'я Health.
Такі розповсюджені овочі як помідори - джерело вітамінів, мікроелементів та інших сполук, які необхідні організму для обміну речовин і здорового функціонування. Зокрема, один цілий сирий помідор містить такі поживні речовини:
До того ж цілі, свіжі помідори є джерелом важливих для здоров'я мікроелементів, наведених нижче.
Як вже було зазначено, помідори і томатний сік - джерело вітаміну С і бета-каротину, антиоксидантів, які допомагають підтримувати імунну систему. Дослідження показали, що томатний сік значно підвищує рівень імунних клітин, які борються з вірусами.
А бета-каротин і лікопін, ще один антиоксидант у помідорах, можуть мати протиракові властивості. Адже антиоксиданти захищають клітини від пошкодження ДНК, яке може призвести до розвитку раку і спричинити відмирання ракових клітин.
Крім того, дослідження показали, що часте споживання лікопіну, а також високий рівень антиоксидантів у крові, знижує ризик серцевих захворювань і діабету.
Як користь помідорів (ілюстрація: Freepik)
Результати ще одного дослідження 2017 року показали, що вживання томатного соку значно підвищило рівень лікопіну в крові та рухливість сперматозоїдів, тобто покращило чоловічу фертильність.
До того ж клітковина, на яку багаті помідори, покращує процеси травлення.
Помідори, окрім покращення здоров'я, також можуть погіршити наявні захворювання, такі як гастроезофагеальний рефлюкс та хронічна мігрень.
До того ж не варто вживати помідори, якщо на них є алергія, наприклад, почервоніння шкіри або свербіж - варто звернутися до лікаря для подальшої діагностики та полегшення стану.
Крім того, сирі помідори при неправильному зберіганні або погано вимиті, як і інші свіжі продукти, можуть містити мікроби, такі як лістерія та сальмонела, що спричиняють харчові захворювання.
Кому краще не їсти помідори (ілюстрація: Freepik)
Харчові хвороби викликають більше занепокоєння у тих, хто:
Варто пам'ятати, що раціон необхідно формувати відповідно до індивідуальних потреб організму і дотримуватися рекомендацій лікаря щодо раціону.
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