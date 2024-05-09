Обычные помидоры: какая польза и вред от "популярного" овоща

Помидоры часто используют в кулинарии - прежде всего благодаря их вкусу. Однако помидоры обладают превосходными качествами благодаря содержанию питательных веществ - как и вредными, в некоторых случаях.
О пользе и вреде от помидоров рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на издание о здоровье Health.
Такие распространенные овощи как помидоры - источник витаминов, микроэлементов и других соединений, которые необходимы организму для обмена веществ и здорового функционирования. В частности, один целый сырой помидор содержит следующие питательные вещества:
К тому же целые, свежие помидоры являются источником важных для здоровья микроэлементов, приведенных ниже.
Как уже было отмечено, помидоры и томатный сок - источник витамина С и бета-каротина, антиоксидантов, помогающих поддерживать иммунную систему. Исследования показали, что томатный сок значительно повышает уровень иммунных клеток, борющихся с вирусами.
А бета-каротин и ликопин, еще один антиоксидант в помидорах, могут обладать противораковыми свойствами. Ведь антиоксиданты защищают клетки от повреждения ДНК, которое может привести к развитию рака и вызвать отмирание раковых клеток.
Кроме того, исследования показали, что частое употребление ликопина, а также высокий уровень антиоксидантов в крови снижает риск сердечных заболеваний и диабета.
Как польза помидоров (иллюстрация: Freepik)
Результаты еще одного исследования 2017 показали, что употребление томатного сока значительно повысило уровень ликопина в крови и подвижность сперматозоидов, то есть улучшило мужскую фертильность.
К тому же клетчатка, которой богаты помидоры, улучшает процессы пищеварения.
Помидоры, кроме улучшения здоровья, также могут усугубить существующие заболевания, такие как гастроэзофагеальный рефлюкс и хроническая мигрень.
К тому же не стоит употреблять помидоры, если на них есть аллергия, например покраснение кожи или зуд - следует обратиться к врачу для дальнейшей диагностики и облегчения состояния.
Кроме того, сырые помидоры при неправильном хранении или плохо вымытые, как и другие свежие продукты, могут содержать микробы, такие как листерия и сальмонелла, вызывающие пищевые заболевания.
Кому лучше не есть помидоры (иллюстрация: Freepik)
Пищевые болезни вызывают большее беспокойство у тех, кто:
Следует помнить, что рацион необходимо формировать в соответствии с индивидуальными потребностями организма и соблюдать рекомендации врача относительно рациона.
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