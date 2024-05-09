RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Обычные помидоры: какая польза и вред от "популярного" овоща

Какая польза от помидоров (иллюстрация: Freepik)
Автор: Людмила Рябухіна

Помидоры часто используют в кулинарии - прежде всего благодаря их вкусу. Однако помидоры обладают превосходными качествами благодаря содержанию питательных веществ - как и вредными, в некоторых случаях.

О пользе и вреде от помидоров рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на издание о здоровье Health.

Пищевая ценность помидоров

Такие распространенные овощи как помидоры - источник витаминов, микроэлементов и других соединений, которые необходимы организму для обмена веществ и здорового функционирования. В частности, один целый сырой помидор содержит следующие питательные вещества:

  • калории - 22,5;
  • жиры - 0,25 г;
  • натрий - 6,25 мг;
  • углеводы - 4,86 г;
  • клетчатка - 1,5 г;
  • белок - 1,1 г.

К тому же целые, свежие помидоры являются источником важных для здоровья микроэлементов, приведенных ниже.

  • Фолаты: необходимые для синтеза ДНК, помогают образовывать эритроциты для предотвращения анемии и взаимодействуют с витаминами В12 и С для создания новых белков и тканей.
  • Калий: помогает строить белковые соединения в организме, помогает расщеплять углеводы, регулирует сердечный ритм и кислотный баланс.
  • Витамин С: действует как антиоксидант, способствует заживлению, улучшает иммунитет и здоровье кожи, помогает организму усваивать железо.
  • Витамин К: способствует свертыванию крови и помогает поддерживать целостность костей.

Какая польза помидоров для здоровья

Как уже было отмечено, помидоры и томатный сок - источник витамина С и бета-каротина, антиоксидантов, помогающих поддерживать иммунную систему. Исследования показали, что томатный сок значительно повышает уровень иммунных клеток, борющихся с вирусами.

А бета-каротин и ликопин, еще один антиоксидант в помидорах, могут обладать противораковыми свойствами. Ведь антиоксиданты защищают клетки от повреждения ДНК, которое может привести к развитию рака и вызвать отмирание раковых клеток.

Кроме того, исследования показали, что частое употребление ликопина, а также высокий уровень антиоксидантов в крови снижает риск сердечных заболеваний и диабета.

Как польза помидоров (иллюстрация: Freepik)

Результаты еще одного исследования 2017 показали, что употребление томатного сока значительно повысило уровень ликопина в крови и подвижность сперматозоидов, то есть улучшило мужскую фертильность.

К тому же клетчатка, которой богаты помидоры, улучшает процессы пищеварения.

Когда не стоит есть помидоры

Помидоры, кроме улучшения здоровья, также могут усугубить существующие заболевания, такие как гастроэзофагеальный рефлюкс и хроническая мигрень.

К тому же не стоит употреблять помидоры, если на них есть аллергия, например покраснение кожи или зуд - следует обратиться к врачу для дальнейшей диагностики и облегчения состояния.

Кроме того, сырые помидоры при неправильном хранении или плохо вымытые, как и другие свежие продукты, могут содержать микробы, такие как листерия и сальмонелла, вызывающие пищевые заболевания.


Кому лучше не есть помидоры (иллюстрация: Freepik)

Пищевые болезни вызывают большее беспокойство у тех, кто:

  • в возрасте 65 лет и старше или 5 лет и младше;
  • беременные;
  • имеют основные проблемы со здоровьем (например рак, диабет, заболевания печени и почек);
  • принимают лекарства, снижающие способность организма бороться с микробами и болезнями.

Следует помнить, что рацион необходимо формировать в соответствии с индивидуальными потребностями организма и соблюдать рекомендации врача относительно рациона.

Недавно мы писали о том, какие продукты увеличивают риск рака.

А также рассказывали о том, кому не стоит есть бананы.

Читайте РБК-Украина в Google News
ЗдоровьеРацион