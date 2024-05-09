Обычные помидоры: какая польза и вред от "популярного" овоща

Пищевая ценность помидоров

Такие распространенные овощи как помидоры - источник витаминов, микроэлементов и других соединений, которые необходимы организму для обмена веществ и здорового функционирования. В частности, один целый сырой помидор содержит следующие питательные вещества:

калории - 22,5;

жиры - 0,25 г;

натрий - 6,25 мг;

углеводы - 4,86 г;

клетчатка - 1,5 г;

белок - 1,1 г.

К тому же целые, свежие помидоры являются источником важных для здоровья микроэлементов, приведенных ниже.

Фолаты: необходимые для синтеза ДНК, помогают образовывать эритроциты для предотвращения анемии и взаимодействуют с витаминами В12 и С для создания новых белков и тканей.

необходимые для синтеза ДНК, помогают образовывать эритроциты для предотвращения анемии и взаимодействуют с витаминами В12 и С для создания новых белков и тканей. Калий : помогает строить белковые соединения в организме, помогает расщеплять углеводы, регулирует сердечный ритм и кислотный баланс.

: помогает строить белковые соединения в организме, помогает расщеплять углеводы, регулирует сердечный ритм и кислотный баланс. Витамин С: действует как антиоксидант, способствует заживлению, улучшает иммунитет и здоровье кожи, помогает организму усваивать железо.

действует как антиоксидант, способствует заживлению, улучшает иммунитет и здоровье кожи, помогает организму усваивать железо. Витамин К: способствует свертыванию крови и помогает поддерживать целостность костей.

Какая польза помидоров для здоровья

Как уже было отмечено, помидоры и томатный сок - источник витамина С и бета-каротина, антиоксидантов, помогающих поддерживать иммунную систему. Исследования показали, что томатный сок значительно повышает уровень иммунных клеток, борющихся с вирусами.

А бета-каротин и ликопин, еще один антиоксидант в помидорах, могут обладать противораковыми свойствами. Ведь антиоксиданты защищают клетки от повреждения ДНК, которое может привести к развитию рака и вызвать отмирание раковых клеток.

Кроме того, исследования показали, что частое употребление ликопина, а также высокий уровень антиоксидантов в крови снижает риск сердечных заболеваний и диабета.

Как польза помидоров (иллюстрация: Freepik)

Результаты еще одного исследования 2017 показали, что употребление томатного сока значительно повысило уровень ликопина в крови и подвижность сперматозоидов, то есть улучшило мужскую фертильность.

К тому же клетчатка, которой богаты помидоры, улучшает процессы пищеварения.

Когда не стоит есть помидоры

Помидоры, кроме улучшения здоровья, также могут усугубить существующие заболевания, такие как гастроэзофагеальный рефлюкс и хроническая мигрень.

К тому же не стоит употреблять помидоры, если на них есть аллергия, например покраснение кожи или зуд - следует обратиться к врачу для дальнейшей диагностики и облегчения состояния.

Кроме того, сырые помидоры при неправильном хранении или плохо вымытые, как и другие свежие продукты, могут содержать микробы, такие как листерия и сальмонелла, вызывающие пищевые заболевания.



Кому лучше не есть помидоры (иллюстрация: Freepik)

Пищевые болезни вызывают большее беспокойство у тех, кто:

в возрасте 65 лет и старше или 5 лет и младше;

беременные;

имеют основные проблемы со здоровьем (например рак, диабет, заболевания печени и почек);

принимают лекарства, снижающие способность организма бороться с микробами и болезнями.

Следует помнить, что рацион необходимо формировать в соответствии с индивидуальными потребностями организма и соблюдать рекомендации врача относительно рациона.