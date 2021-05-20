Звезды умоляют помочь спасти маленькую Алису - дочь защитника Украины

В соцсетях многих украинских музыкантов и публичных людей появились фото и видео с пробежек с хештегами #RunForAlice #БіжуЗарадиАліси.

Во время пробежки звезды призывают друзей и подписчиков присоединиться к флешмобу. Цель - собрать 67,5 млн грн для 6-месячной Алисы Шевчик.

Что известно о заболевании девочки

Алиса страдает редким генетическим заболеванием - спинальной мышечной атрофией первого типа СМА1. СМА - ведущая причина детской смертности от генетических болезней в мире. Болезнь поражает мышцы всего тела, при самой тяжелой форме - СМА1 ребенок чаще всего не доживет и до двух лет. Его мускулы атрофируются, а системы организма, для деятельности которых нужны мышцы, поражены.

Маленькая Алиса очень нуждается в помощи

Но шанс победить заболевание все-таки существует. Для того чтобы ребенок выздоровел необходимо дорогостоящее лечение, которое поможет "отремонтировать" поломанный ген. Чем быстрее ребенок его получит - тем выше у него шансы на выздоровление, поэтому медлить ни в коем случае нельзя. К сожалению, как и у многих в похожей ситуации, необходимой суммы на лечение у родителей Алисы нет.

Беговой флешмоб-марафон, организованный украинскими звездами, призван не только собрать деньги на лечение для маленькой Алисы, но и в целом привлечь внимание к проблеме детей со СМА, которых в нашей стране более 200 человек.

Фото: Маричка Падалко присоединилась к флешмобу

Папа Алисы - сапер, а мама - медик

Мама Алисы - фельдшер скорой помощи в Кривом Роге. Папа - сотрудник ДСНС, сапер группы пиротехнических работ, участник АТО, участвовал в гуманитарном разминировании Лисичанска и Славянска. Родители Алисы всю жизнь спасают людей. Теперь же помощь нужна их дочке.

Как присоединиться к флешмобу и помочь ребенку

Присоединиться к звездной акции и принять участие в благотворительном забеге, просто:

Выйдите на пробежку и сделайте селфи или видео. Опубликуйте его в своих социальных сетях с хештегом #RunForAlice или #БіжуЗарадиАліси. Переведите для Алисы любую доступную вам сумму - реквизиты и все ссылки тут. Передайте эстафету спасения еще 5 людям, для того, чтобы марафон продолжился.

Видео: Святослав Вакарчук обратился к украинцам с просьбой помочь Алисе (facebook.com/sviatoslav.vakarchuk)