Зірки благають допомогти врятувати маленьку Алісу - дочку захисника України

У соцмережах багатьох українських музикантів і публічних людей з'явилися фото і відео з пробіжок з хештегами #RunForAlice #БіжуЗарадиАліси.

Під час пробіжки зірки закликають друзів і дописувачів приєднатися до флешмобу. Мета - зібрати 67,5 млн грн для 6-місячної Аліси Шевчик.

Що відомо про захворювання дівчинки

Аліса страждає рідкісним генетичним захворюванням - спінальною м'язовою атрофією першого типу СМА1. СМА -п ровідна причина дитячої смертності від генетичних хвороб у світі. Хвороба вражає м'язи всього тіла, при найважчій формі - СМА1 дитина найчастіше не доживе і до двох років. Її м'язи атрофуються, а системи організму, для діяльності яких потрібні м'язи, вражені.

Маленька Аліса дуже потребує допомоги

Але шанс перемогти захворювання все-таки існує. Для того, щоб дитина одужала, необхідно дороге лікування, яке допоможе "відремонтувати" поламаний ген. Чим швидше дитина його отримає - тим вище у неї шанси на одужання, тому зволікати ні в якому разі не можна. На жаль, як і у багатьох в схожій ситуації, необхідної суми на лікування у батьків Аліси немає.

Біговий флешмоб-марафон, організований українськими зірками, покликаний не тільки зібрати гроші на лікування для маленької Аліси, а й загалом привернути увагу до проблеми дітей зі СМА, яких у нашій країні понад 200 осіб.

Фото: Марічка Падалко приєдналася до флешмобу

Тато Аліси - сапер, а мама - медик

Мама Аліси - фельдшер швидкої допомоги в Кривому Розі. Папа - співробітник ДСНС, сапер групи піротехнічних робіт, учасник АТО, брав участь у гуманітарному розмінуванні Лисичанська та Слов'янська. Батьки Аліси все життя рятують людей. Тепер же допомога потрібна їхній доньці.

Як приєднатися до флешмобу і допомогти дитині

Приєднатися до зіркової акції та взяти участь у благодійному забігу, просто:

Вийдіть на пробіжку і зробіть селфі або відео. Опублікуйте його в своїх соціальних мережах з хештегом #RunForAlice або #БіжуЗарадиАліси. Переведіть для Аліси будь-яку доступну вам суму - реквізити і всі посилання тут. Передайте естафету порятунку ще 5 людям, для того, щоб марафон продовжився.

Відео: Святослав Вакарчук звернувся до українців з проханням допомогти Алісі (facebook.com/sviatoslav.vakarchuk)