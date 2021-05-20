Зірки благають допомогти врятувати маленьку Алісу - дочку захисника України

Українські зірки - Святослав Вакарчук, Марічка Падалко, Женя Галич, Ірма Вітовська та багато інших закликали вийти на пробіжку заради здоров'я маленької дівчинки.
Чому Аліса така особлива і як кожен з нас може їй допомогти - читайте нижче в нашому матеріалі.
У соцмережах багатьох українських музикантів і публічних людей з'явилися фото і відео з пробіжок з хештегами #RunForAlice #БіжуЗарадиАліси.
Під час пробіжки зірки закликають друзів і дописувачів приєднатися до флешмобу. Мета - зібрати 67,5 млн грн для 6-місячної Аліси Шевчик.
Аліса страждає рідкісним генетичним захворюванням - спінальною м'язовою атрофією першого типу СМА1. СМА -п ровідна причина дитячої смертності від генетичних хвороб у світі. Хвороба вражає м'язи всього тіла, при найважчій формі - СМА1 дитина найчастіше не доживе і до двох років. Її м'язи атрофуються, а системи організму, для діяльності яких потрібні м'язи, вражені.
Маленька Аліса дуже потребує допомоги
Але шанс перемогти захворювання все-таки існує. Для того, щоб дитина одужала, необхідно дороге лікування, яке допоможе "відремонтувати" поламаний ген. Чим швидше дитина його отримає - тим вище у неї шанси на одужання, тому зволікати ні в якому разі не можна. На жаль, як і у багатьох в схожій ситуації, необхідної суми на лікування у батьків Аліси немає.
Біговий флешмоб-марафон, організований українськими зірками, покликаний не тільки зібрати гроші на лікування для маленької Аліси, а й загалом привернути увагу до проблеми дітей зі СМА, яких у нашій країні понад 200 осіб.
Фото: Марічка Падалко приєдналася до флешмобу
Мама Аліси - фельдшер швидкої допомоги в Кривому Розі. Папа - співробітник ДСНС, сапер групи піротехнічних робіт, учасник АТО, брав участь у гуманітарному розмінуванні Лисичанська та Слов'янська. Батьки Аліси все життя рятують людей. Тепер же допомога потрібна їхній доньці.
Приєднатися до зіркової акції та взяти участь у благодійному забігу, просто:
Відео: Святослав Вакарчук звернувся до українців з проханням допомогти Алісі (facebook.com/sviatoslav.vakarchuk)
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