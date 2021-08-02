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Звезды сборной Украины после Евро 2020 "восстановились" в дорогущем отеле (видео)

Автор: Styler

За выступление на чемпионате Европы 2020 сборная Украины заработала более 16 миллионов евро, часть из которых, конечно, досталась игрокам национальной команды.

Как заработанные средства тратят легендарные игроки и на каких элитных курортах они восстанавливают свои силы вместе с семьями и друзьями - узнали журналисты программы "Викриття" на канале LIVE.

В частности в объектив камер попал один из лидеров сборной Украины, звезда донецкого "Шахтера" Евгений Коноплянка.

Оказывается, сразу после чемпионата он с друзьями и коллегами по сборной отправился в турецкий Бодрум.

Там, в одном из самых дорогих отелей, неделя в котором стоит около 200 тысяч гривен, Евгений отдыхал с женой.

Евгений Коноплянка с друзьями (кадр из видео)

Также там "нежилась на солнышке" семья одного из героев Евро 2020 Артема Довбика.

Вскоре к ним присоединился "динамовец" Илья Забарный с девушкой Ангелиной.

Однако, говорится в сюжете, кроме элитного отдыха звезды украинского футбола тратят средства и на благотворительность. Так, многие из них направляет процент от заработанных сумм на помощь больным и нуждающимся детям, а другие стремятся осуществить мечты маленьких болельщиков.

Напомним, что Андрей Шевченко покинул пост главного тренера сборной Украины. И мы собрали его яркие эмоции во время игр национальной дружины.

Также читайте о том, как живет уже экс-наставник "желто-синих" после Евро 2020.

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ФутболКоноплянка