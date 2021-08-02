Звезды сборной Украины после Евро 2020 "восстановились" в дорогущем отеле (видео)

В частности в объектив камер попал один из лидеров сборной Украины, звезда донецкого "Шахтера" Евгений Коноплянка.

Оказывается, сразу после чемпионата он с друзьями и коллегами по сборной отправился в турецкий Бодрум.

Там, в одном из самых дорогих отелей, неделя в котором стоит около 200 тысяч гривен, Евгений отдыхал с женой.

Евгений Коноплянка с друзьями (кадр из видео)

Также там "нежилась на солнышке" семья одного из героев Евро 2020 Артема Довбика.

Вскоре к ним присоединился "динамовец" Илья Забарный с девушкой Ангелиной.

Однако, говорится в сюжете, кроме элитного отдыха звезды украинского футбола тратят средства и на благотворительность. Так, многие из них направляет процент от заработанных сумм на помощь больным и нуждающимся детям, а другие стремятся осуществить мечты маленьких болельщиков.